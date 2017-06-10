(本报古晋10日讯)砂拉越报告(Sarawak Report)及自由砂拉越电台(Radio Free Sarawak)创办者凯丽鲁卡瑟布朗被指制造假新闻，以污蔑指责我国首相拿督斯里纳吉及砂州前首长(现为砂州元首)敦丕显斯里泰益玛目。

砂拉越报告及自由砂拉越电台前职员雷思特莫兰尼今日召开新闻发布会，发出文告如是表示。

他披露将会有神秘人于数周内，在吉隆坡拿出证据来揭穿凯丽鲁卡瑟布朗的真面目。

雷思特莫兰尼表示，本身于2012年与凯丽鲁卡瑟布朗共事，如今已经辞职退出。

他指出，砂拉越报告如今在攻击纳吉及泰益玛目意识上已是臭名昭著。他声称，凯丽鲁卡瑟布朗是不断制造假新闻，此行为必须被阻止。

他继称，凯丽鲁卡瑟布朗如今捏造新闻指责我国首相窃取950万令吉，付给丹斯里沙菲益阿都拉。

“她（凯丽鲁卡瑟布朗）在指责首相为杀人犯时，从不三思。如果马来西亚毁了，她会很开心。”

此外﹐他也说其本身将在数周内提供证明，揭露凯丽鲁卡瑟布朗如何伪造证据来攻击我国领袖。

“当我揭露之后，让我们看看她（凯丽鲁卡瑟布朗）能否继续她的目的。”

他表示，如此做法并非是打压媒体自由，而是避免马来西亚人民被凯丽鲁卡瑟布朗所误导。

他遗憾表示，砂州一名拥有博士学位的部长非常相信凯丽鲁卡瑟布朗，甚至在他本身于2015年要揭露凯丽鲁卡瑟布朗的手段时被这名部长抨击。