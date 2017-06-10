（吉隆坡10日讯）联邦土地发展局环球投资（FGV）董事会执行委员会主席拿督奥玛沙林否认该公司欲注资1亿英镑扩展子公司Felda Cambridge Nanosystems（FGV CNS）有限公司的说法。

他今日在发出文告中表示，被勒令停职的首席执行员拿督扎卡里亚的指控是不正確的。扎卡里亚表示，儘管该公司在过去3-4年亏损了1.17亿令吉，但是FGV依然在全球创投剑桥纳米系统（FGV CNS）投资近1亿英镑（5.5亿令吉）。

目前暂代被停职扎卡里亚职务的三人小组成员之一的奥玛表示，扎卡里亚指控1亿英镑的拓展计划，根本没有在董事会上提呈討论过。

他也反驳FGV过去投资FGV CNS亏损1.17亿令吉的指控。

「有关指控是不实的，FGV在2013年12月才接手FGV CNS，他们2014年至2017年4月的亏损是500万英镑（2750万令吉），这是產品开发阶段的初创公司。」

奥玛在声明中也反驳扎卡里亚向媒体表示， FGV董事会以3亿令吉，收购30%的奶油厂的股份，而这和FGV专注的棕油领域，是完全不相同的东西。

「扎卡里亚说FGV投资3亿令吉在奶油厂，但这根本没有获得FGV的投资委员会批准，因为这会让FGV的风险投资增值，也会让FGV的下游业务带来不確定。」

FGV主席丹斯里莫哈末依沙日前基於调查阿富汗公司Safitex逾期付款予德利玛石油產品公司一事，而勒令扎卡里亚等数位高层停职，因有关事件或会导致该公司蒙受数百万令吉的损失。

不过，扎卡里亚上周向《星报》透露，在发生停职事件前，他曾尝试阻止数宗「荒谬」的投资。其中一项反对的投资，是注资1亿英镑（约5亿5100万令吉）予FGV CNS。

环球创投控股公司（FGV）风波越演越烈，政府委任前首相署部长拿督斯里依德利斯为独立方，检视扎卡里亚、首席財务官和其他2名董事会成员暂停职务一事。

而大马反贪污委员会也证实从舞弊和滥权角度，著手调查FGV的6个课题。而日前更到环球投资总部展开搜证，带走几箱文件。