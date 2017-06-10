（纽约10日讯）美国最新一项健康调查报告显示，每週吃薯条、炸马铃薯（洋芋）及薯饼等至少2次以上，死亡机率恐倍增。但有专家认为过量食用薯条是否导致死亡风险增加，有待更多研究佐证。

《美国临床营养杂誌》（The American Journal of Clinical Nutrition）以8年时间，针对4400位年龄在45和79岁中老年人进行食用油炸马铃薯（fried potatoes）等调查，结果显示在研究结束时，已有236人死亡。

研究人员仔细观察受调查者食用油炸马铃薯情形，包括薯条、炸马铃薯及薯饼（hash browns）等，发现每週若食用2次以上，死亡风险机率增加1倍以上。

《时代杂誌》引述调查报告指出，若食用非油炸马铃薯，诸如马铃薯沙拉、水煮马铃薯、烤马铃薯或马铃薯泥等，与增加死亡风险並无关联。

研究人员同时发现，非油炸的白马铃薯（white potatoes）是相对健康的食物，因为它含有丰富的纤维、维生素和微量营养素。

油炸马铃薯大都含有很多的油脂、添加盐，常被认为不健康食物，但专家也认为过量食用薯条是否导致死亡风险增加，仍待更多研究及实验佐证。营养学者並建议每天应有3至5份蔬菜入胃，有益身体健康。