（马拉维10日讯）菲律宾军方表示，已经要求面子书（Facebook）关闭数十个伊斯兰激进武装分子的账户，因为这些账户被利用以散播有关政府军和武装分子在南部城市马拉维交火的错误信息。

菲律宾军方发言人赫雷拉週五在马拉维召开记者会指出，军队的社交媒体监控小组发现了63个用假名字开设的面子书账户，並相信它们真正的用户是对马拉维市发动袭击的极端组织马巫德（Maute）武装分子，以及他们的同情者和支持者。

赫雷拉表示：「他们（武装分子）散播谎言及错误信息，为我们对抗恐怖分子的战斗製造了许多问题。」

他还说，这63个面子书账户发佈恶意信息，试图影响菲律宾人的思维。「社交媒体用户出现激进化现象是当局关注的重点。这是用来影响年轻人的管道。我们在社交媒体发现大量的不实信息，及被利用来宣传（激进主义及活动）的情况。」

他表示，军方已要求菲律宾的面子书採取必要行动对付这些假账户。

对此，面子书受询时强调，公司绝对不允许虚假账户的存在；该公司近几个月来，也採取了多项措施打击假新闻。

菲南马拉维市的动乱殃及许多无辜民眾，一名男童昨天在清真寺內祈祷时，不幸被流弹击中身亡。

假账户同样会被禁

面子书代表通过电邮回復路透社的询问时说：「面子书社区的准则是不允许任何组织或个人涉及恐怖活动，或发佈支持恐怖主义的內容。假账户同样被禁，一旦被发现，我们会刪除那些违反公司政策的账户及它所发佈的內容。」

之前有反恐专家分析，已宣誓效忠极端组织「伊斯兰国」（IS）的马巫德武装分子，是棉兰老岛一眾伊斯兰激进组织中，比较懂得掌握新科技及社交媒体的一群。

独立日结束对战

菲律宾军方和马巫德武装分子自5月23日在马拉维市交火至今已超过半个月，目前仍有至少200名武装分子还在负隅顽抗，企图控制马拉维市。另有大约500至1000名平民受困交战区。

根据军方的最新数据，至今共有40名军人及138名武装分子在交火时丧命，还有20个民眾受波及而死。由於马拉维市仍有部分地区被武装分子佔据，当局无法评估伤亡情况，因此不排除平民的死亡人数还会增加。

此外，另一名军方发言人巴迪亚说，政府军的目標是在下週一（12日），即菲律宾独立日当天结束和武装分子的对战。

之前菲南军区司令卡尔力托曾表示，武装分子的物资供应受阻断，如今的实力只够做「微小抵抗」，因此相信武装分子对马拉维市的包围行动，可能很快就会结束。