（莎阿南10日讯）伊斯兰党在来届大选，不求执政中央，只愿当国阵政府的顾问。

伊党中央研究局主任莫哈末祖迪表示，伊党在来届大选的目標，只要在国会贏得其中1/3的国会议席，然后在5个州中执政，就已经足够。

伊党人民大会结束后，伊党领袖与参与者合影，前排右4起为阿都卡迪、端依布拉欣、依德利斯尤索阿末；左5为纳斯鲁丁。（摄影：骆曼）

他说，伊党只要通过这1/3国席及5个州属的执政权，就可以建立足够的政治影响力，向国阵施压，以影响国家议程。

「目前我们都知道，我们不能在第14届全国大选执政，而我们的短期目標是通过贏得5个州属，成为政府的顾问，成为一个强大的压力。」

莫哈末祖迪是今日在伊党人民大会上的一项论坛发表演讲时，如是指出。

伊党在上个月举行的代表大会上提到，该党计划攻下5个州属，分別是吉打、彭亨、登嘉楼、雪兰莪以及继续执政吉兰丹。

莫哈末祖迪，伊党计划与中央合作，一同来推动「成熟的政治」。

他说，伊党希望进行和谐及有建设性的对话，同时也为国阵和希望联盟之间提供第三种选择。

「我们想要形成第三种意识形態，同时提供以伊斯兰教为基础的另一种选择。」

另一方面，伊党署理主席拿督端伊布拉欣表示，若政府没有在国会提呈《政治献金与开支法》，伊党將自行提呈这项法案。

他指出，伊党在两个月前已经向刘胜权提交该党针对政治献金法案准备的文件，並由首相署部长拿督刘胜权也已经接收。

「我们希望，刘胜权可以將法案带上国会，因为这是由他所负责的，但如果他不提呈的话，伊党带上国会。」

端依布拉欣说，目前除了限制选举资金的选举委员会法令外，我国就没有其他法令，以管制金钱政治。

另外，端依布拉欣也澄清，伊党並没指示党员，將投票地址搬到莎阿南选区，以確保伊党在该区获胜。

「雪州有很多都是伊党上阵的选区，我认为他们有责任，但伊党目前没有发出过这样的指示。」

近日流传一份伊党中央发出给所有党员的信函，要求所有党员將现有的投票选区改成莎阿南国席。