（伦敦10日讯）大选曲终人散，英国首相特丽莎梅领导的保守党虽贏得大选，但未能延续下议院內过半数议席的优势，令她成为眾矢之的，但她拒绝下台，並已获得女王同意组阁。不过消息指，有愤怒的保守党议员，密谋要在6个月內把特丽莎梅撵下台。

特丽莎梅在当地时间週五中午12时30分（大马时间週五晚7时30分），覲见伊丽莎白二世后，宣佈得到女王同意，將组新內阁继续执政。首相府隨后宣佈，財长哈蒙德、外长约翰逊、內长拉德、防长法伦及脱欧事务部长戴维斯会留任。

特丽莎梅在首相府前发表讲话，称会在10天內筹组新政府，指已获北爱尔兰的民主统一党的支持。特丽莎梅说：「新政府將会带来確定性，在国家重大时刻领导国民。」

10天后，英国便要展开脱欧谈判，特丽莎梅表示新政府会继续工作，带领国家顺利脱离欧盟。她又称，会努力构建公平和有机会的社会，未来5年將会努力让英国更加安全。

在演说中，身为保守党党魁的特丽莎梅，並没有说明自己是否为需要为大选失利负责。至于未来如何与民主统一党合作，也没有详细说明。

有分析认为，保守党和民主统一党只是鬆散联盟，两党的合作关係仍存不確定性。目前国会第2大党工党，已经宣佈著手筹组少数派政府，特丽莎梅虽然暂时仍能保住首相一职，但未来执政之路仍有暗涌。

向党友致歉会反省

《每日邮报》报导，当票站结果揭晓时，党內已有人劝告特丽莎梅辞职，但她坚持要留任，加上她在首相府门外会见记者时，仍摆出一副倔强的姿態，对失去议席的保守党议员只字不提，又对大选导致国家政局陷入混乱，没有半点懊悔和歉意。

特丽莎梅后来才补发一篇声明，对失去议席的保守党议员致歉，並答应检討和反思大选结果。到目前为止，只有一位阁员、运输部长公开捍卫特丽莎梅，指她不应该辞职。

根据保守党的党內政策，只要有15%保守党议员（以目前议席情况即48名议员）致函「1922委员会」主席佈雷迪，要求特丽莎梅下台，佈雷迪便会提出举行不信任投票，投票决定特丽莎梅是否能留任。

若特丽莎梅能留任，一年內都不可再举行不信任投票；惟若她未能留下，便会重选党魁，特丽莎梅不能参选，她亦將成为其中一位任期最短首相。