（巴黎10日讯）继英国之后，欧洲又迎来一个大选，但法国周日的国会改选预料没有意想不到的结果。才刚上任、人气高涨的法国史上最年轻总统马克隆，其创立的中间派政党「共和前进」，有望轻鬆贏得国会过半席次。

根据民调公司OpinonWay近日调查，「共和前进」党预估將在577席中，拿下335席到355席。易普索/索普拉思特亚周五公佈的民调更预测，「共和前进」党可拿下397席至427席，很可能是自前总统戴高乐于1968年压倒性胜利以来，最大过半席次的一次。

许多候选人没名气

在马克龙于5月7日贏得总统决选胜选前，这类结果似乎不確定。不少专家怀疑他的政党能否拿下过半席次，因为许多候选人对选民来说，几乎毫无名气。

但如今连前总统奥朗德的社会党內部分党职人员，以及极右派民族阵线，都公开表示「共和前进」党可能贏得过半席次，且仅呼吁选民尽可能让过半优势缩小。共和党也只勉强紧握住它能扮演权力制衡的逐渐渺茫希望。

社会党高层官员万西尼所在的奥克西塔尼地区，社会党掌控2/3选区，这次却预期大部分都会败给「共和前进」党。万西尼说，当地是社会党稳固的票仓，但在总统大选之后，流失大批支持选民，「最大的威胁来自法国选民想让马克龙拿到过半席次的渴望」。

这次国会选举共有7882名候选人，角逐577个席次，倘若无候选人于周日的第一轮投票中拿下超过50%票数，则至少拿下12.5%得票率的候选人，就有资格进入下周日的第2轮决选。

团结多元团队挑战大

「共和前进」党推派的候选人，多毫无政治经验；马克龙团队內还有社会党、共和党叛党人士，而两派意识形態差距极大。此外也有许多候选人不属于「共和前进」党，却在竞选海报与传单，印著他们是「总统多数」候选人，意指他们將会支持总统送到国会的法案，或至少表示当选后会支持马克龙。

路透社分析，即使马克龙拿下过半席次，为了保持这个多元团队的团结，他未来也將面临挑战。

中间偏右的民主独立人士联盟主席拉加德，接受法国新闻电台访问时说，拥有绝对多数会让马克龙无法与其他党派，建立任何形式的联盟，对他来说是个陷阱。

共產党参议员洛朗更直指「这很危险」，国会议员处理法案时，恐怕將不再仔细討论、修改，只会依照总统指令表决。