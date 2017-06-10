（八打灵再也10日讯）投入大笔金额却未获得回酬，逾80名来自全马各地的投资者针对一项黄金投资计划，向警方投报！

行动党泗岩沫区国会议员林立迎、甘榜东姑区议员刘永山和行动党雪州州委刘天球於今早陪同逾80名投资者，拉著印有「马幣四亿皇家骗局」布条，前往八打灵再也警局报案，期望警方调查此案。

林立迎（前排左4）偕同逾80名投资者，前往警局向警方进行投报。 （摄影：徐慧美）

林立迎在投资者报案之后，於警局前召开记者会表示，此次前来报案的投资受害者来自全马各地，当中包括3大民族，而他们均是在2年前参与了皇家黄金（Royal Gold）私人有限公司的黄金投资计划，未获得回酬，而选择向警方投报。

涉及金额高达数亿

据其中一名投资者吴女士向媒体指出，自己与其他投资者是於2014年陆续加入该黄金投资计划，而当时公司表示將会在每个月给予每名投资者2.5%回酬，惟他们在拿取了首3个月的回酬后，有关公司却再也没发放任何回酬予投资者。

「一部分的投资者发现由该公司所给予的买卖证明书疑似不具法律效用，因此向律师求证，证实有关投资计划为一场骗局，同时决定在2015年召集各路投资者向警方投报。」

她透露，在向警方进行投报后，部分投资者亦通过上线准备向公司討回资本，但其却为公司辩护，並威胁指若他们报案，之后无法再获得公司的任何回酬。

另一方面，刘天球表示，投资者所投入的金额庞大，每人投资的金额介於6000令吉至66万令吉之间，甚至有一人向该公司购买11公斤的黄金，但却不了了之，损失数额近200万令吉，而相信全马各地仍有其他投资者，总涉及金额高达数亿令吉。

其中一名投资者，向媒体展示由黄金投资计划公司所发出的买卖证明书。（摄影：徐慧美）

付不出回酬 游说投资其他项目

黄金投资计划公司付不出回酬，竟游说投资者投资其他项目，惟谎言被揭发后，办公室早已人去楼空！

雪州州委刘天球向本报透露，有关黄金投资计划公司职员在开始时，会以低於市价的价格，诱使投资者向其购买黄金，以加入黄金投资计划。

「该公司职员向投资者表示，所购买的黄金在扣除一部分的利息后就可拿回家，惟当投资者准备拿取黄金时，该公司职员却一再游说投资者將黄金交予公司，做另一项回酬更高的投资。」

他表示，公司职员称公司將替投资者把黄金拿去典当，再把典当而来的金额投资在该公司，承诺每个月会给他们2.5%的回酬。

「投资者在开始的数个月皆会获得回酬，但在之后却没有得到回酬，而该公司也在此时游说投资者將未拿到手的回酬，转盘至一项邮轮添油计划（Oil Bunkering），每月获得15%的回酬。」

声称上市美国

他表示，话虽如此，在几个月后，该公司再次停止邮轮添油计划，並转至土地投资计划，惟这次许多人已开始怀疑该公司，而该公司职员亦向投资者声称將会在美国上市，但一直无发布相关消息，到最后不了了之。

投资者纷纷致电给公司，都无人接听，並在之后到位於白沙罗的公司寻找负责人，才发现该公司早已人去楼空。

根据报导，皇家黄金（Royal Gold）私人有限公司於2014年9月27日，已被国家银行列入黑名单。