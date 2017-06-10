（东京10日讯）好莱坞巨星毕彼特（Brad Pitt）一直被台湾媒体暱称为小布（台译：布莱德彼特），但他直到最近才发现这件事情。台湾女主播简立?日前应邀到东京专访宣传《战爭机器》（War Machine）的毕彼特，告知他很多台湾人都叫他小布，简立?从字面告诉他中文的小在英文是Little的意思，他忍不住笑出来说：「你们说我小？」，简立?赶紧解释，「在中文里这是一种亲暱的称呼。」他笑说：「我欣然接受。」

毕彼特去年9月与安芝莲娜祖莉（Angelina Jolie）婚变，他低潮蛰伏了一段时期，前阵子在《GQ》杂誌坦承有酗酒问题。近来声称戒酒成功的他看来比过去清瘦许多也神清气爽，不少人认为53岁的他瘦下来看起来更年轻、恢復往日帅气。他调整自己、重新出现在镜头前受访，可感觉他看起来很放鬆、笑容满面。

毕彼特接受简立喆专访，得知自己的中文暱称「小布」，笑得很开心。

为圆星梦放弃学业

毕彼特今年入行满30年，但许多人不知道他曾就读过密苏苏里大学新闻传播系，被问到为何后来决定当演员？他先是有点不好意思说：「其实我没毕业，所以想必我不擅长这件事。」接著他说自己来自位于美国中部的奥克拉荷马州，当地人不会把演员当成职业选项，但他凭著一股想试试看的想法，文凭都还没拿到，就决定开3天车到洛杉磯圆星梦。

毕彼特除了演戏，旗下製片公司PlanB推出的《自由之心》（12 Years a Slave）荣获奥斯卡最佳影片，也让他成为金奖製片。他的製片公司最近与Netflix合作拍摄《战爭机器》，谈到为何为网络串流平台拍片，他不讳言：「如果不是Netflix，这部片根本拍不成。」他解释该片以反讽角度看待美国投入阿富汗战爭的题材，对于主流电影公司是很大的风险，也很难取得商业上的成功，但Netflix平台较没有这方面的顾虑，他认为这对观眾和电影人都是福音。