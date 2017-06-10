（云顶10日讯）中国人气歌手张杰首度来马开个人大型演唱会，自认与大马缘分很深的他，表示终履行2014年来马当嘉宾时候的「承诺」。他谓很多粉丝都希望在荧光幕上看见他的演出，即使他对于演戏也「兴致勃勃」，不过仍会以能兼顾音乐为大前提，才会落实参与电影的计划。

9日凌晨抵马的张杰，在《我想》世界巡迴演唱会──大马站开场前，接受大马媒体的访问，他直言看见许多粉丝在机场接机，让他十分感动：「其实时间很晚了，我还挺担心她们怎么回家，因为大部分都是小女生。」

2014年张杰曾来马担任王力宏的演唱会嘉宾，他称当时台下歌迷一直跟他大合唱，令他感动满满：「那时候我问歌迷，如果我来开演唱会的话，大家会来吗？大傢都说会！」所以，这次亚洲巡迴演唱会，在中国以外的地区，张杰就首选了马来西亚，犒赏粉丝对他的支持。

他也感触说：「我和马来西亚的缘分挺深的，我2005发行第一张专辑的时候，就在《第五节届全球华语歌曲排行榜》上拿下我第一个新人奖。」

提到音乐以外的话题，张杰笑言很多粉丝都说很想看见他的影视作品，他开玩笑说：「粉丝说巴不得要我演长剧，那就可以天天在荧光幕上看见我了，我说那倒不如演《西游记》好了，这个剧一定够长！」他之后解释，其实已经开始要为新专辑开始筹备工作，担心演戏的话会平衡不到音乐上的工作：「可是我对演戏还是挺有兴趣的，希望之后能遇上跟音乐有关的角色。」

媒体禁问黑粉话题

问到会不会参与音乐剧的演出，张杰表示张学友的《雪狼湖》音乐剧对他影响很深，加上他也观赏过许多百老匯舞台剧的演出，觉得唱跳演不是一件简单的事：「我会一直学习，以后有可能性。」

这次张杰在演出前与大马媒体见面，不过媒体被工作人员叮嘱不可发问有关谢娜、黑粉事件和话题之外，媒体在现场也不可做直播以及使用非正规摄影器材（例如手机）拍照。