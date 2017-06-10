（吉隆坡10日讯）爱FM DJ JC（劲程）圆梦举办他人生中首场个人脱口秀，他更「大无畏」，以「乱水」为主题，开讲我国政治的「乱水」局面！

现在爱FM担任DJ及ntv7电视节目主持人的劲程，表示开脱口秀是他从小的梦想，他直言小时候最討厌早起，曾立誓「要找一分不用早起的工作」，万万没想到一当DJ就是主持早班节目，令他大呼「折磨」。

即使如此，他认为DJ这分工作却令他开阔眼界：「作为一个媒体人，看见身边的人、社会、人的思维、网络一片乱象，觉得现在的环境太『乱水』！」所以，他希望透过这场脱口秀，激发大家去反思：「我能够以在国营电台接收到的资讯及自己判断后做出的决定，与大家分享並激发大家去思考，而且脱口秀不一定都是批判的！」

这次敢敢做秀，为他免费担任记者会主持人的拍档苏进川调侃他「不能唱、不能跳、样貌还可以」，劲程笑言：「大家买票进场不要抱著看我表演的心態，当作帮助弱势儿童吧！」苏进川也爆说劲程在密集练歌，让劲程无奈承认这也是表演的「计划」之一：「希望把脱口秀定为年度或两年一度的工作计划。」

询及会不会担心开讲的「政治」课题內容引来谩骂，他表示已作好被骂的心理准备：「大家也可能会好奇我凭什么，或者不够资格去做，所以肯定有压力，因为这是我以前不曾做过的东西。」

劲程《乱水》脱口秀由YYC荣誉呈现，定于7月9日晚上8时，在Take A Shot Studio举行，门票为35令吉，购买2张可获优惠价60令吉。票务详情可致电016-5481125查询。