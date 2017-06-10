（吉隆坡10日讯）33岁周柏豪去年底结束「钻石黄老五」生涯，与拍拖8年圈外女友在泰国秘婚，这个月底他將来马为《Astro国际华裔小姐2017》决赛担任评审和嘉宾，大会在决赛前安排周柏豪与八强佳丽以「视像会议」方式见面，即使男神「死会」了，不过八强佳丽一见到男神，即秒变迷妹，3號宋紫薇和4號陈咏诗更直接对他「告白」说「很爱你！」搞到周柏豪也大笑。

《Astro国际华裔小姐2017》將于6月25日，晚上8时30分，在吉隆坡民政大厦举办，八强佳丽包括1號郑亦庭、2號彭静盈、3號宋紫薇、4號陈咏诗、5號刘洁莹、6號陈馷佳、7號刘洁琳及8號刘玉娥將会在舞台上爭夺美后宝座。当晚香港人气男神周柏豪受邀来马担任评审和嘉宾，赖淞凤和钟瑾樺也会担任演出嘉宾。

婚后小妹妹粉丝增加

在视像通话之前，彭静盈和宋紫薇都表示是周柏豪的粉丝，而当电话接通，周柏豪的帅气模样出现时，8位佳丽马上变身小粉丝，一直博男神注意，周柏豪也做足功课，事前已经看过一眾佳丽资料，聊天和做初步了解。他表示看好陈咏诗、刘洁莹和陈馷佳，並对样貌酷似无线小花旦黄心颖的陈咏诗赞说「笑容很漂亮」，他也眼尖认为3號宋紫薇的样貌与蔡卓妍有8分相似。

八强佳丽1號郑亦庭（左起）、2號彭静盈、3號宋紫薇、4號陈馷诗、5 號刘洁莹、6 號陈?佳、7號刘洁琳及8號刘玉娥一字排开， 当中大热门包括是彭静盈和陈馷佳。

问到这次来马担任嘉宾，太太有没有隨行，周柏豪笑答：「不行啦，行程太紧迫了，现在忙著《原谅他77次》的电影宣传。」问太太有没有下「禁制令」，不准与美女有太多接触，他开玩笑说：「是啊，太太只给我带20元港幣（约10令吉）过来！当然不会啦，她不会给我太多限制，一直给我很大自由，我很幸运。」

再问到周柏豪婚后是否在街上不敢望美女，他笑笑神气答：「通常是美女望我，我再望回她们！其实我和太太都喜欢看漂亮的人和事，还会一起討论。」他也说，自结婚后反而多了更加多小妹妹粉丝，搞到他要劝告粉丝：「不要穿校服来看我演出啊！」

《Astro国际华裔小姐2017》决赛將有才艺表演、泳装环节、问答环节及旗袍环节，除了冠亚季、殿军外，大会所颁发的附属奖项包括完美体態女神、才艺女神、最上镜女神、人气女神及光彩女神。人气女神的投选活动將从6月12日开始，截至25日决赛当晚9时30分，欲投选心目中的女神，可登入macip.astro.com.my/voting。