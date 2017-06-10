（本报美里10日讯）美里市长俞小珊指出，联邦政府将在8月1日向所有酒店房客征收每晚介于2令吉5仙至20令吉的旅游税，将重挫尚处于萌芽发展阶段的砂拉越旅游业。这不但不能增加国库收入，是一项“杀鹅取金蛋”的征税制。

俞小珊是砂人联党中央宣教秘书。他今日针对大马关税局将征收旅游发展新税发表文告时，如此指出。

忽视建国契约精神

他认同砂旅游部长拿督阿都卡林和助理部长拿督李景胜的看法，指联邦政府忽视63年大马建国契约精神，没向砂拉越政府商议新征税制度，这是砂政府和砂人民不能苟同，也是不能接受的新征税制。

“尤其砂拉越旅游发展和基建，以及国际航空联系系统，完全无法与西马旅游领域齐驱并进，联邦政府向砂拉越旅游业征收如此不合理的旅游发展税，砂拉越政府和人民不能接受。”

俞小珊续指出，目前砂拉越旅游业主要收益源自国内旅游业，联邦政府所有酒店征收旅游税制度，无疑就是向更多国人征税。

他表示，联邦旅游部门理应为砂拉越旅游领域在旅游宣传和旅游区基建方面拨出更多款项，开拓更多国际直航，让砂拉越旅游业迈向蓬勃发展。更多外国游客到砂拉越观光消费，肯定能带动砂拉越市场连锁经济效应，人民收入自然大增，到时国库何愁没有更多收入。

加重业者负担

联邦政府却在不适宜的时间，向尚未趋向成熟稳定旅游发展的砂拉越征收旅游税，这只会加重旅游业者负担，让业者竞争力大大削减，完全不适宜在砂拉越实行。

俞小珊促请砂政府采取必要行动制止上述对砂拉越旅游领域的不公平旅游税制。他促请砂拉越的旅游业者和全体砂民，向砂州政府作出反映，向联邦政府就此不适宜在砂拉越落实的旅游税制度大声说“不”。

他深信，只要砂拉越政府和砂人民站在同一阵线，向联邦政府实行不公平征税制表明立场，让砂拉越自主权的声音传至联邦政府，让他们感受砂拉越人民团结一致的力量是有必要的，因为砂拉越政府力量源自强大人民的支持。