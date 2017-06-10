路博迈集团（Neuberger Berman Group LLC）表示，隨著中国资本市场的重要性提升，这里將成为全球基金竞爭的「热点」。

这家总部位於纽约的公司计划在中国设立一支私募基金，並估计到今年底將有多达5家全球基金公司在中国开设这种业务。在中国政府2016年6月放宽限制后，到目前为止只有富达国际设立了这样的基金，向中国的合格投资者出售在岸產品。

一年前，中国允许外资企业成立全资的私募基金从事证券投资，而之前规定股权比例不得超过49%。

包括景顺、惠理和韩华在內的全球基金也表示，他们正寻求监管部门批准，进入这个3530亿美元的市场。不过，並非所有人都对中国的开放感兴趣。

安盛投资表示，不打算设立这样一支基金，外资企业很难与本地企业竞爭。

路博迈中国区负责人、路博迈投资管理諮询（上海）有限公司总经理刘颂表示，「全球资產管理公司目前可能有不同的计划。但在战略角度，你不能忽视中国作为资金来源或投资目的地与日俱增的重要性。这將是全球基金长期竞爭的热点。」

根据中国证券投资基金业协会的数据，截至4月底，中国私募证券投资基金共管理资產2兆4000亿人民幣（约合3530亿美元）。根据规定，私募基金的合格投资者数量不得超过200个，包括富裕个人或净资產不低於1000万人民幣的机构。

刘颂说，「这些年来，这纯粹是本地基金的竞赛。」

虽然解除了私募基金的股权限制，但中国政府仍然规定外资在共同基金的持股上限为49%。截至3月31日，中国的共同基金管理资產9兆3000亿人民幣。

刘颂说，路博迈还將考虑申请合格境內有限合伙人（QDLP）执照。该执照允许外国基金在中国国內筹集资金进行海外投资。