（香港10日讯）著名创作人林敏驄，9日起一连两晚在红磡体育馆举行《35年时日如飞林敏驄脑交战作品展演唱会》，嘉宾草蜢9日下午于綵排林敏驄作品《华丽舞台》期间，升降台突然坍塌，台上6女3男跌下8呎深台底受伤，其中蔡一智及两名女舞蹈员伤势较重需送院治理。机电署事后派员到场检查舞台装置，演唱会虽然如期举行，但延迟逾一小时开场。

林敏驄在红馆举行两场《35年时日如飞林敏驄脑交战作品展演唱会》，邀请了不少歌星艺人担任嘉宾，包括草蜢、梁汉文、郑伊健、黎瑞恩、关淑怡、刘浩龙及胡渭康等。演唱会採用四面台设计，舞台如一张旧唱片，中间为一个约直径4公尺的圆形油压升降台。

9日午表演嘉宾先后到场綵排，下午5时许，3人歌唱组合草蜢的蔡一智、蔡一杰及苏志威，联同10名男女舞蹈员排练林敏驄作品《华丽舞台》，其间升降台突坍塌，站在中央的6女3男顿失平衡，跌下台底受伤，其中蔡一智臀部著地，腰部受伤，事后由工作人员驾车送往医院求诊；另两名女舞蹈员（23及25岁）分別下顎受伤及扭伤脚，由救护车送院，其余伤者在现场经检查及敷治毋须送院。

蔡一杰

蔡一杰带伤演出

蔡一智因臀部受伤回家休息缺席演出，有独唱表演兼受轻伤的蔡一杰留在红馆，晚上11时15分左右，穿上粉红西装褸的蔡一杰甫上台即走到台边不敢站在台中间，並唱出《爱的根源》，获全场拍烂手掌，中午在升降台跌下台的蔡一杰未见受影响及异样，更站在升降台边与歌迷挥手，唱罢即与歌迷说：「Thank you。」林敏驄即喊停他说：「阿杰，先別离开。」

蔡一杰提到塌台事件，他说：「刚才綵排时有点紧张，大家都知道今日下午发生一件事。」身旁的林敏驄即道歉说：「真的不好意思，蔡一智有事吗？」蔡一杰交代哥哥蔡一智伤势：「他的脊椎受伤。」林敏驄又说有味笑话：「少点用就好了。」蔡一杰又向歌迷道歉说：「原本是有草蜢，真的很抱歉，哥哥受伤不可以表演。」林敏驄说：「所以流程乱了，希望大家多多包涵，今天发生这件事我亦嚇了一跳。」

苏志威虽没上台，但晚上也有现身后台。

机电署：机件故障

事后机电署人员事后到场调查，升降台由油压控制升降，离台底约8呎深，舞台由铁枝支撑，並无结构上危险，初步怀疑有机件故障，导致圆形台板突倾斜。

工作人员经抢修后，升降台晚上约7时恢復正常，演唱会原定晚上8时15分开场，结果延至9时23分才正式开始，其中发生意外的草蜢《华丽舞台》环节被取消，有几首歌亦临时取消或缩短，部分舞蹈员表演亦被取消。

演唱会期间，各歌手多在台边演出，不敢靠近中央，其中歌手布志纶走近曾经坍塌的舞台中央，即被工作人员拉开。林敏驄在演唱会期间就事件向在场观眾表示：「今天下午发生了一种非工业意外，衷心希望同事没事安然。」全场观眾报以掌声。

蔡一智受伤 林珊珊代报平安

草蜢经理人林珊珊接受电访表示，蔡一智臀部受伤，经治理后已回家休息，故缺席9日晚的表演。苏志威亦称：「我刚离开红馆，现在正回家途中，我没事，蔡一杰亦没事，只是蔡一智臀部受伤，珊珊正送他回家。」香港理工大学前机械工程学系工程师卢觉强指出，舞台油压升降台倾斜，除机件故障外，另一个可能性是升降台不胜负荷，当9人同时站在升降台上綵排，总重量大约1400磅，如果当时正聚於一边，可能令支架支撑不住坍塌，但是真正出事原因仍待机电署深入调查。另外，晚上10时许，一名观眾疑感到不適，需由救护车送院。