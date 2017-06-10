（台北10日讯）「天廷双帅」阮经天和赵又廷拆伙许久，虽然各自单飞，但近期都把工作重心放在中国，友情仍在，日前在北京Tiffany晚宴聚首，一见面就热情拥抱。妙的是，前阵子，赵又廷与杨冪合作《三生三世十里桃花》，一开始网友还嫌赵又廷「离子烫」般的古装长直髮有点诡异，但隨著剧情推进，观眾沉迷得水里来火里去地，收视率狂飆，赵又廷反而又翻出高人气。

近期，女神级的杨冪又宣布已接拍大戏《扶摇皇后》，迟迟未公开的男主角一揭晓，正是阮经天（小天）。「天廷双帅」巧妙地接棒轮流伺候杨女神。不过消息一出，就如同赵又廷起初造型被嘲笑的反应，许多喜爱杨冪的网友们，跑去阮经天的微博留言呛他：「不怎么样！」「她是我的姑娘！」

杨冪接下古装剧《扶摇皇后》女主角，阮经天是男主角。

阮经天表示：「很少看网络上的评论，但是我想在戏的一开始，每个人对角色都有自己的想像，可是我相信当一旦进入戏中，人贴著角色，角色贴了人，观眾就会有不一样的看法。」他也向好兄弟赵又廷打听杨冪是个非常好相处、很直接的女生，「相信我们合作会挺好的」。

不过，也是有力挺阮经天的粉丝，夸他是金马影帝，演技有一定实力，而且曾演过古装片，扮相不会不习惯。光看还没开拍的话题，阮经天搭杨冪很可能变成新一组荧幕CP。