（新加坡10日讯）一对英国年轻男女持12张诈骗集团提供的偽造信用卡到新加坡狂消费，住五星级酒店、买3万零200新元（约9万3000令吉）高档首饰，最后被机警的店员识破而被捕，昨日被判坐牢40个月！

21岁女被告尼利玛，案发时是英国大学生，20岁男被告登塔马罗则在知名运动品牌零售店当店员，原本並不相识，通过社交媒体Snapchat认识一名诈骗集团成员，在对方安排下被令联手干案。

警方起获卡地亚手环和偽造信用卡。

两名被告于去年11月21日下午1时50分，在爱雍乌节（ION Orchard）商场內干案，各面对17项控状，包括欺骗罪、使用偽造证件罪等。控方以其中6项加以提控两名被告，昨天各被判坐牢40个月。

据案情显示，该名诈骗集团成员声称，集团提供外国出差机会，被告只需按照指示，用集团提供的假信用卡购买名牌物品，成功购买的物品越多，获得的佣金就越高。

两人抵新后，先到事发商场的卡地亚（Cartier）购物。女被告挑选两条价值3万多新元的手环，向店员谎称要送给母亲，男被告则选购一支手錶。

20岁男被告登塔马罗。

女被告连用3张信用卡才能付款，男被告的4张信用卡则全部被拒。但两人还是继续行骗，到精品名牌店干案。女被告没有问价钱，选了两个皮包和一个手提袋，引起柜檯职员疑心，男被告也使用信用卡购买其他物品，但全部都被拒绝。

柜檯职员向银行查询两人的信用卡，证实是偽造信用卡，当场报警求助，並没收两人呈上的信用卡为证据。

在警方到场前，两人试图把其余信用卡藏进內裤，企图瞒天过海。但在警方调查追问下，两人最终交出身上的信用卡，被逮捕归案。