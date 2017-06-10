（斯科普里10日综合电）西班牙和意大利两大劲旅週日在2018年俄罗斯世界杯欧洲区入选赛G组第6轮小组赛，皆迎战弱旅球队，两队取胜的问题不大。

西班牙和意大利在G组同积13分，不过，「斗牛士」暂以净胜球优势压倒「蓝衫军」居首位，以色列积9分排第3位，阿尔巴尼亚积6分排第4位，马其顿积3分排在第5位，列支敦士登5战皆垫底。

西班牙作客马其顿，斗牛士誓延续全胜对方的交手纪录。西班牙6次对阵马其顿全胜，共打进18球，仅失3球，佔据绝对优势。

意大利在主场面对列支敦士登，蓝衫军之前在客场以4比0轻取「邮票国」，这次回到主场作战，將寻求以更大比分胜出。

以色列在主场对阵阿尔巴尼亚，主队放眼实现双杀。

在D组焦点战，威尔斯前往客场挑战塞尔维亚，「红龙」能否终结对方不败之身？

塞尔维亚、爱尔兰和威尔斯皆未尝败绩，前两者同获3胜2和积11分並列首位，连续4轮取得和局的威尔斯则积7分排在第3位，奥地利同样积7分排在第4位，格鲁尼亚和摩尔多瓦分別积2分和1分。

威尔斯之前在主场以1比1战平塞尔维亚，这是两队连续两届世界杯入选赛碰头，塞尔维亚在上届入选赛双杀威尔斯，共打进9球，佔据心理优势。

格子军冰岛盟主战

爱尔兰在主场对阵奥地利，「绿色男孩」放眼实现双杀。

摩尔多瓦在主场与格鲁吉亚之战，两队將爭取首胜。

在I组，克罗地亚在客场迎战冰岛，「格子军」有望进一步扩大领先优势。克罗地亚目前积13分领跑I组，冰岛积10分位列次席，乌克兰和土耳其同积8分紧隨其后，芬兰和科索沃皆积1分。

两队此前5次交手皆来自世界杯入选赛，克罗地亚4胜1和保持不败，共打进11球，仅失1球，佔据绝对优势。

乌克兰和土耳其分別作客芬兰和科索沃，前两者希望趁著冰岛火併克罗地亚之际，趁机衝上次席的位置，此役不胜无归。