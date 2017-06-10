（吉隆坡10日讯）三人篮球赛被列入2020年东京奥运会的正式比赛项目，大马篮总会长拿督赖俊瀚在接受《东方日报》访问时表示，大马篮总將大力推动三人篮球赛。

赖俊瀚表示，大马篮总將提高三人篮球赛在国內的地位，他们同时將继续发展五人篮球赛，在这两个项目都取得平衡发展。

「国际篮联近年大力推广三人篮球赛，如果东京奥运会获得的反应良好，国际奥委会应该会把三人篮球赛列入每届奥运会的比赛项目。」

爭取进军奥运会

「大马篮总决定把三人篮球赛列入长期发展计划，距离东京奥运会还有3年的时间，我们將全力栽培三人篮球赛球员，爭取进军奥运会的资格。」

「目前代表大马打三人篮球赛的球员都是来自五人篮球国家队，接下来我们將成立专打三人篮球赛的国家队。我们也將在每个年龄阶段设立三人篮球赛的全国赛，从中遴选国家队球员。此外，我们也会询问现役的五人篮球国家队球员，是否有人意愿专打三人篮球赛。」

「除了全国赛，我们也计划推出类似羽球的巡迴赛，让三人篮球赛球员有更多的发挥舞台。我们也计划让国家队参加国际篮联主办的三人篮球赛世界巡迴赛。」

「大马连续两年举办亚洲18岁以下青年三人篮球赛，获得了很多商家大力支持。我们希望在未来能够主办更大型的三人篮球赛，或承办成年国家队的三人篮球赛。三人篮球赛国家队球员正式成立后，我们也会寻找商家领养他们。」

赖俊瀚说，三人篮球赛也是2018年印尼亚运会的正式比赛项目，大马在这个项目的竞爭不可以落后。其实不只是大马，东南亚其他国家在近几年开始发展三人篮球赛，印尼甚至有归化球员。

大马在近两年的亚青赛都表现不俗，去年男女都拿下季军，今年女將勇夺亚军，男將则止步八强。