（万津10日综合电）助吉隆坡与柔佛称王封后，叶子伟与陈盈洁荣膺决赛最佳男女球员。

吉隆坡男队在週五晚，在「巴生谷德比」以81比40大胜雪兰莪，自2015年后第四度夺冠。叶子伟贡献16分10篮板。

关键时刻射进2记致命三分球的陈盈洁，则助柔佛以50比47惊险击退雪兰莪，成功卫冕，並写下12次封后的纪录。值得一提的是，这也是陈盈洁的最后一届全国青年赛。

在个人奖项方面，雪兰莪女將胡雪莹独揽三奖，获得赛会MVP、最佳女高苗和得分后，成为大贏家。

【个人奖项名单】

赛会最有价值男球员：黄显富（森美兰）

赛会最有价值女球员：胡雪莹（雪兰莪）

决赛最佳男球员：叶子伟（吉隆坡）

决赛最佳女球员：陈盈洁（柔佛）

最佳男高苗奖：嘉耿（吉隆坡）

最佳女高苗奖：胡雪莹（雪兰莪）

得分王：黄显富（森美兰）

得分后：胡雪莹（雪兰莪）

篮板王：嘉耿（吉隆坡）

篮板后：韩爱雯（森美兰）

助攻王：卡均（柔佛）

助攻后：潘光洁（砂拉越）

【荣誉榜】

男子组 女子组

冠军：吉隆坡 柔佛

亚军：雪兰莪 雪兰莪

季军：森美兰 砂拉越

殿军：柔佛 森美兰

第5名：砂拉越 霹雳

第6名：沙巴 吉隆坡

第7名：檳城 沙巴

第8名：吉打 彭亨

第9名：霹雳 檳城

第10名：登嘉楼 登嘉楼

第11名：彭亨 皇家警察

第12名：马六甲 吉打

第13名：吉兰丹 马六甲

第14名：— 吉兰丹

【初选国青名单】

（男子组）

柔佛：黄俊瑋、卡均、陈宝翔、蔡宇轩

吉打：韩湘、柯曼迪

吉兰丹：傅浚豪

吉隆坡：陈浩桐、蔡国晟、梅根、李嘉晟、叶子伟

马六甲：罗达华

森美兰：黄祖鼎、刘杰罗、 黄显富、陈志伟

彭亨：杨启祥

霹雳：张以康、蒋智辉

檳城：许浩汶、邓俊伟、胡俊贤

沙巴：潘威全、艾伦、杰弗里

砂拉越：郑尊凯、李勇德、张昌乐

雪兰莪：杨禧鎰、杨健德 、 黄添汶 、张潍翰 、 叶迪升

登嘉楼：潘治峰

（女子组）

柔佛：杨欣茹、杨子莹、陈心洁、陈盈洁、林祖儿

雪兰莪：许湘怡、胡育龄、陈皓缘、胡雪莹、李安娜

森美兰：邱佳薇、陈颖恩、韩爱雯、叶秀凤、魏雪薇

砂拉越：潘光洁、邱琪咏、张维綦、蔡莉敏、方琪

霹雳：黄芷苇、黄湘屏、陆汶杏

吉隆坡：陈佳汶、董素杏、林静慈

沙巴：嘉妮丝、林芫安、黄熏谊

彭亨：邓超璇、李筠燕

檳城：林诗宇、庄依惠

登嘉楼：陈欣茹