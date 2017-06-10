（巴黎10日综合电）週五进行的两场法网男单半决赛呈现两极化態势，九次在罗兰-加洛斯称王的纳达直落三盘横扫奥地利新星蒂姆，2015年赛会冠军瓦林卡与头號种子穆雷陷入五盘苦战，瓦林卡最终將世界第一淘汰出局，报了去年半决赛的一箭之仇。

纳达与蒂姆的前六次交手全部出现在红土场，以4胜2负佔上风的纳达最近一次却在罗马网球赛八强输给了蒂姆。志在衝击第十座火枪手杯的纳达，比赛中自始至终压制著蒂姆，以6比3、6比4、6比0送蛋横扫，时隔3年生涯第十次闯入决赛，前九次「红土之王」最终都夺冠。

纳达今年在法网中从首圈到半决赛，均以未丟一盘的表现一路晋级。首个赛点出现后，纳达以一记强力发球迫使对手回球下网，从而拿到了决赛名额。

瓦林卡时隔两年重返法网决赛之路並不平坦，面对去年同一时期战胜自己的穆雷，瑞士人在首盘通过抢七遗憾告负。穆雷在盘分上两度领先，却两次被瓦林卡扳平。

决胜盘中穆雷的体能下降，难挡瓦林卡的强力进攻，后者连下五局。英国人仅在第六局破发拿下一局胜利，一记標誌性的单反进攻过后，瓦林卡以6比1锁定胜局。整场比分（穆雷在前）为7比6（6）、3比6、7比5、6比7（3）、1比6。

瓦林卡整场表现犹如过山车，他既能送出87记直接得分，同时又出现77次非受迫性失误。32岁75天的他成为1973年来打进法网男单决赛年龄最大的球员；相比之下，穆雷的36记直接得分和36个非受迫性失误中规中矩。

凭著这场胜利，瓦林卡在即时世界排名中挤掉佐科维奇成为第三。这也是塞尔维亚人自2009年10月后首度跌出TOP3。