（洛桑10日综合电）国际奥委会週五在洛桑总部召开执委会会议后作出决定，確定2020年东京奥运会的项目设置，这届奥运会將增加包括乒乓混合双打在內的16个小项，减少1个男子举重级別。

东京奥运会男女混合项目从里约奥运会的9个增加到18个，女性选手比例在歷届奥运会中达到最高。国际奥委会表示，他们的决定是朝著男女比例1比1的方向迈进。

目前奥运会上乒乓有男、女团体，男、女单打四个单项，这次增加混双后，乒乓奥运金牌总数將达到5枚。其实，乒乓混双进入奥运会早有预兆。去年初，国际乒联会长维克特就在和东京奥组委主席森喜朗会面时建议，將乒乓混双纳入奥运会。

东京奥运增加的混合项目还包括4×100男女混合泳接力赛、混合射箭团体、田径4×400混合接力赛、柔道混合团体赛、铁人三项混合团体接力赛。

新增的项目还包括：男子和女子三人篮球赛，击剑项目增加男子和女子团体赛，脚车共增加4个项目，包括场地脚车男子和女子麦迪逊赛、公园小轮车男子和女子自由式比赛，游泳增加男子800公尺自由泳和女子1500公尺自由泳。

此外，为提高女性运动员的参赛比例，执委会决定將2个男子拳击小项改为女子，3个男子皮划艇小项改为女子，1个男子赛艇小项转为女子，3个射击项目转为男女混合，帆船变换1个双体船级別的小项。

总参赛人数方面，参加东京奥运会的运动员人数將比里约奥运会少285人，其中田径减少105人居首，其次举重减少64人，摔跤减少56人。

另一方面，国际奥委会执委会週五也决定，2024年和2028年夏季奥运会和残奥会举办城市將同时產生，但需在7月举行的特別会议期间得到国际奥委会委员通过。

在2024年奥运会申办过程中，罗马、汉堡、波士顿和布达佩斯四座城市相继退出，目前仅剩下巴黎和洛杉磯两座申办城市。在国际奥委会会长巴赫的倡导下，將申办程序还未开启的2028年奥运会纳入考虑范围，由两座城市各自获得一届奥运会的举办权，此举意在避免其中一座城市成为申办的失利一方。