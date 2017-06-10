（斯德哥尔摩10日综合电）法国在2018年世界杯欧洲区入选赛A组第6轮，客场以1比2爆冷不敌瑞典。这让「高卢雄鸡」因净胜球劣势，而丟失了A组榜首位置。

第37分钟，禁区左侧的吉鲁截获皮球左脚搓射，皮球划出一道弧线钻入球门右上角，法国喧宾夺主，以1比0领先瑞典。

第43分钟，「北欧海盗」追平。奥古斯丁森前场左侧横传禁区，中路头球解围的门迪没能碰到皮球，球门后点的杜尔马兹跟上左脚抽射，球应声入网，1比1！第59分钟，雅各布-约翰森前场左侧的传中变成了射门，法国门將洛里斯不敢怠慢双拳將球击出。

伤停补时第3分钟，洛里斯出击到禁区外解围被断，托伊沃寧中场线得球直接吊射空门得手！托登罕热刺门將的失误，导致法国最终以1比2输给了瑞典。

斯內德破门庆生

另一边厢，荷兰在主场以5比0轻取卢森堡，自2014年6月以来首度三连胜，在A组的排名升至第3位，与榜首差距缩小到3分。

阿德沃卡特顺利打响三掌荷兰国家队兵符的头炮。斯內德第131次代表「鬱金香」出场，打破传奇门將温迪沙的队史出场纪录。

荷兰第21分钟取得领先，赫特中场直传，鲁本突入禁区左侧，在门前12公尺处左脚推射入网，1比0，他在鬱金香打进了33球，追平並列第7位的克鲁夫和伦斯特拉。

斯內德在第34分钟扩大比分，斯特鲁特曼在左路直传，扬森护球转身低传中路，德佩回做，斯內德突至禁区边缘推进左下角，2比0，为自己的33岁生日，送上了完美的礼物。他连续11年在国家队都有进球，其中有2球是在生日打进。

鬱金香在第62分钟再下一城。费尔特曼在右路低传，卢森堡后卫解围不远，维纳杜姆在门前12公尺处左脚推射入网，3比0。利物浦中场国家队的8球中，有4球是左脚打进。之后荷兰靠普罗梅斯与扬森（点球）的破门，以5比0大获全胜。

另一方面，比利时客场以2比0击败主队爱沙尼亚，继续稳坐H组龙椅，领先榜眼希腊4分。默腾斯与查德利分別在第31和第86分钟破门，助「欧洲红魔」全取3分。