（吉隆坡10日讯）2017年雪隆董联会改选在即，「整合团队」今日公佈十大主张，包括要求停止內耗，华教运动才能重新再出发。

整合团队召集人蔡庆文表示，隨著国內外局势的快速发展和改变，在华教运动充满挑战和良机的状况下，华教组织必须更加快速、专业和灵活的应对。

「我们需要一个有活力和精炼的团队，引领华教运动，迎接新局势的挑战。」

他强调，华教运动的首要任务就是停止令华教元气大伤的內耗，唯有停止內耗，才有重新出发的机会。

「华教运动是族群保根运动，部分阶级贫富、不分党派、身份高地及宗教信仰，各校董家教和广大群眾在建设华教的路上都贡献良多，应予以高度肯定。」

「但不断自我標榜、模式广大华教基层的贡献，为异议者上標籤，是不理性的，只会徒增纷爭，却无助於华教的建设工作。」

他指出，华教运动要广结善缘以爭取开明友族的支持，同时也应该培养更多有素质、专业和有说服力的多语团队，展开跨族群交流的工作，以促进族群间的关係并传达华教对国家建设的贡献和多元的观点。

他说，雪隆董联会应该设置各个专案小组，以探討和解决国內教育问题，如华小不足、课程编纲、师资培训、教育拨款等。

此外，「整合团队」也认为必须成立专司探討独中教改的工作小组，与董总共商教改食物，并鼓励各独中跨校合作，以达到提升教育素质的目標。

修订模糊不清条文

他称，雪隆区华校间应加强联繫，以便为各区华小工委会注入活力及鼓励新圣诞参与。

「我们主张与华中（国民型中学）董事会联合会合作，密切关注和协助华中解决所面对的问题，包括拨款不足、学生爆满和华裔师资不足等问题。」

蔡庆文指出，雪隆董联会此次改选引发许多爭议，当中许多是因章程模棱两可所致，因此整合团队的其中一个主张，就是全面修订这些模糊不清的条文。

他续称，整合团队主张成立章程修改小组，以修订现有模糊不清的条文，包括执委会任期、主席连任期限和选举规则等，以减少爭议、展现民主精神。

他誓言將会维护和发扬母语教育，「世界人权宣言阐明接受母语教育是一项基本人权，我们对此高度认同，享有母语教育的权利，不应受到打压或不公平的对待。」

蔡庆文痛批叶邹造成华教纷爭

雪隆董联会「整合团队」召集人蔡庆文对雪隆董联会主席叶新田和署理主席邹寿汉的竞选策略感到厌恶和痛心，直指叶邹乃造成华教內部纷爭的主因。

他认为，社团职务任期结束，进行改选乃民主制度下的常態，根本没有必要对参与竞选的同道进行各种包括乱扣帽子、污衊和非我即敌的攻击。

他指出，叶邹团队近来在2份报章上以雪隆董联会名义刊登全版广告，又以雪隆董联会名义印製自身团队的竞选手册，內容指鹿为马、污衊对立的参选人，是极恶劣的行为。

指叶邹不择手段

他说，叶邹自导自演的「民主辩论」，在挑选时间、地点和主持人方面都未经过商量，更在整合团队尚未答復就大肆宣传，简直就是一场完全没有诚意的儿戏。

他以16字总结叶邹团队，从出师表至告社会人士书的宣传策略，即「自我膨胀、非我即敌、陈腔滥调、原地踏步」，令人感到不屑。

「我们对叶邹团队为了达到目的而不择手段的竞选策略，感到厌恶与痛心，这也充分佐证，叶邹是造成华教內部纷爭的主因。」

他也是循人中学署理董事长，今天在半山芭喜来登海鲜酒家召开2017年雪隆董联会改选整合团队新闻发佈会时，这样指出。

出席者包括安邦华小董事长拿督翁清玉、光华独中董事长谢璇苞和呀吃14哩华小董事长罗志昌等。

2参选人重叠

询及整合团队参选人名单中，有2名参选人，即蒲种汉民华小董事长罗文森和蒲种新明华小董事长蔡沄洴，与叶邹的「捍卫华教团队」参选人重叠一事，蔡庆文则认为，若两人接受双方的理念，这並不构成问题。

罗志昌补充，罗文森和蔡沄洴曾表示认同整合团队的理念，并同意加入整合团队参与竞选。

「我们可以接受，他们（在认同叶邹团队理念）同时认同我们的理念和出师表。」

整合团队45名参选人中，过半参选人不克出席此记者会，其中就包括罗文森和蔡沄洴。

此前，叶新田在公佈「捍卫华教团队」参选人名单时，指罗文森和蔡沄洴已同意加入其团队。