评论: 黄龙珠

穆斯林的斋戒月，何尝不也是我们非穆斯林修身养性的月份？在伊斯兰神圣的月份，我们身为非穆斯林的，也可以想想我们是要扮演魔鬼？抑或一个亲切、和善的人。

当然，他们身为伊斯兰教徒，是有义务进行伊斯兰教义中的戒律，学习克制私慾，经歷飢饿以对贫穷者生出善心与慈悲。但是，並不是每个穆斯林都能真正体会这个教义，甚至修行得很好，论到底他们也是一般的眾生，都是还在修行的人。

就是由于他们仍然只是依照教义修行的人，难免仍然会有人类的劣根性，甚至会把怒火转移到身旁的人，因而会上演了浮罗交怡岛上的「斋戒月拖鞋姐」等大马式的闹剧。

其实如果平心而论，每个人都有各自宗教信仰，我们也不希望在我们修行的路上遇上障碍，或者魔鬼来试探我们，所以我们或许可以换个角度想想，在他人的修行路上，我们所应该扮演的角色，魔鬼抑或亲切、帮助他人修行的天使。

老实话，笔者个人在这个斋戒月中，遇上的穆斯林大部份都是修行良好的，即使他们斋戒，但是仍然可以平常心看待我无心在他们面前饮食，丝毫没有起憎恨、怨噁心，甚至在我发现我的粗心、失礼而道歉时，好言安慰我，深深令人感动。

如果我们细心观察，穆斯林在斋戒月里，言行举止都会比较小心翼翼，深怕破戒，乖违了斋戒意义；当然其中也有不够虔诚及歪曲斋戒意义的教徒，惟身为文明一族的旁人，就无需与这一小撮在宗教中的迷途羔羊纠缠不清，正如正常人是不会与疯狗较劲，敬而远之就是了。

应检討自身德行

虽然如此，我们传承了千年优良中华文化的人，也应该检討我们的德行，是否有干扰了他人的修行？我们是否有给人方便？让人心生欢喜？否则，我们也没有资格把指责的手指指向他人，因为我们似乎也不懂得合群生活的文化与智慧。

例如，在「斋戒月拖鞋姐」事件中，如果身为非穆斯林者，眼见对方拖著一家大小到市集购买开斋食物时，能够体谅他们在斋戒月的辛苦，而且我们也不似穆斯林般有开斋时间的限制，那就把停车位让一让，我们能吃能喝的人，把车停到较远的地方又何妨？买了食物也不必急著就在市集里大快朵颐，完全漠视他人禁食的感受。

身为马来西亚人，我们以多元种族、文化与宗教为荣，如果能再加上一点点的礼貌与包容心，让各族都能生活在和平、和谐及充满关爱的社会，相信这將会比在面书上获讚的点数，更让人有幸福感，而我们的国家与社会能有更多的正能量，马来西亚也就成了人间净土，人人响往的国度。