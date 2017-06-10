（吉隆坡10日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法昨晚亲自领军，带领41名执法官员在新山士古来一酒店內展开扫荡行动，逮捕41名相信涉嫌不道德活动的男女。

他指出，该局在行动中逮捕28名名外籍人士，包括3名新加坡籍男性、21名越南籍女性、3名泰国籍女性及一名印度籍男性，其余的13名（8名男性及5名女性）遭逮捕的本地人相信是主脑。

他透露，遭逮捕的人士年龄介於17至50岁，並已送往柔佛州移民局办公室接受进一步调查。

他今日发表文告表示，部分遭逮捕人士没有身份证明文件，並也怀疑他们持有假准证及触犯了多项移民局法令。

慕斯达法称，执法人员在扫荡行动时，所有的女性都在各自的房內並且房门上锁，而每间房內都有来自不同国籍的客人，因此当局有理由怀疑他们在进行卖淫活动。

他续说，基於房內人士不愿给予合作开门，执法人员唯有破门而入。

他强调，当局相信是通过社交软件微信来拉拢生意，即顾客可通过微信预订外籍女性，进行性交易；交易价介於200至500令吉之间。

慕斯达法指出，由於这些卖淫集团行事狡猾，移民局花了將近1个月的时间来捣破该集团，打击这些不道德行为。

他说，执法单位截至6月8日共展开了6642个执法行动，共逮捕了7万1925名人士进行调查，其中有2万604名外籍人士及597名业者被扣留；目前共有2万4827名外籍人士被逐出大马。

他补充，虽然目前是穆斯林神圣的斋戒月，但移民局依然会每天进行执法行动。