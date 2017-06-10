（威南10日讯）威南区近月来出现两个专爬入住宅前院偷车內財物的毛贼，彼辈惯于半夜三更在住宅区，爬越篱笆后逐户进行偷窃勾当，居民受促记得把车门上锁，以免財物损失。

威省市议员方美錸与高渊社委会主席杜建国今日召开记者会说，这两个贼徒驾著一辆偷来的轿车代步，专于夜深人静时，在入住率较稀的新住宅区內「巡逻」。

当毛贼一见无人的住宅时，其中一贼会从前门篱笆攀越进入住宅前院，並用手试图打开户主停放在门前的轿车车门，另一贼则留在贼车里把风。

他们指出，这名潜入的毛贼不会撬坏车门或砸车镜来偷车內財物。一旦毛贼发现车门有上锁，马上就爬篱墙去隔邻住宅。

其中一贼在路上把风，右侧是贼徒用来代步的报失达申休旅车。

毛贼身手俐落

从闭路电视画面，可毛贼身手俐落，一连攀爬数间住家显得毫不吃力。

方美錸指出，有关毛贼5月中开始在华都花园、爪夷拉沙英达花园一带造案，居民的闭路电视有拍到彼辈造案过程，也相信有车主被偷了財物，可惜至今无人报案。

他已把贼徒造案的闭路电视画面，上载至数个群组，提醒居民加以关注。

闭路电视摄下贼徒侧脸。

杜建国则表示，这两名贼徒相信是华裔男子，其中一人疑是名偷车惯犯。

他说，高渊区5月中旬传出，在东姑中学附近的新住宅区，曾发现这两名贼徒的踪跡。

他透露，这两人当时是共乘一辆国產肯巴拉轿车代步，並于本月5日，在高渊智慧园偷走一辆现代达申休旅车时，把肯巴拉轿车弃在该处。

他说，这两贼近日来于半夜在住宅区伺机造案时，被居民闭路电视摄下所驾的是该报失的达申休旅车。