（本报亚庇十日讯）想要以38令吉费用，品尝到无限量的韩国式烧烤吗？没错，只需要每人38令吉，就可在刚开张的Gin Cafe韩式烧烤餐厅享用自助餐。

老板杨福丽以传统韩式的研制泡菜方式，配合本地人的口味，达到完美并且符合本地人的味道。在食材的选择以及用料的成本，绝对是值得您来品尝的。

“我以独特的腌制方式，配制出独特与健康的材料来调制泡菜。我不用普通的白醋，而是选用上等的苹果醋，而且腌制时间必须超过三天。”

老板认为这样才可让食物的味道酝酿得道，并能够保存最完好的酵素或者氨基酸，对于保健来说是十分重要的。



除了无限量的鸡肉、牛肉以及猪肉，该餐厅特别预备了猪内脏，包括猪肝、猪肠等，让饕客尽情食用。

值得一提的是，所有食材都是以老板精心特制，与配料腌制，让您吃出不一样的味道。

Gin Cafe韩式烧烤餐厅享用自助餐提供超过20种的选择，让食客能够吃到不一样的韩式美食，并有无限量的茶水与汽水供应。

为了回馈亚庇民众，老板特别提供独有的优惠，只要任何当天生日的食客，能够获得十人免费一人的优惠配套。

还等什么？想要体验韩式烧烤的您，赶快到位于喜岭园（虾中虾海鲜餐馆对面）韩式烧烤餐厅大快朵颐吧！详情可致电：016-7795054/088-259675。