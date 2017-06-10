（丹南十日讯）“沙巴州的原住民与台湾的原住民，肯定有密切的历史渊源，因为两地原住民的传统民族服装及装饰非常相似之外，甚至两地原住民数字1到10，就有五个读音是一模一样的。”来自台湾政府原住民族委员会委员长夷将·拨路儿，在由东马区台湾商会宋小芬会长为该团访问团摆设的欢迎交流筵席中如此透露。

出席当天晚上欢迎交流晚宴的嘉宾，尚包括沙闽中总甲必丹黄德允、马来西亚驻台北友谊及贸易中心首席代表拿督冯淑娟、驻马来西亚台北经济文化办事处组织周启宇、台湾政府原住民族委员会文化发展中学曾智勇主任、东马区台湾商会叶宗欣副会长等。

夷将·拨路儿委员长及拿督冯淑娟首席代表也呼吁在座的嘉宾，特别是沙闽中总属下的会员单位能组团访问台湾，以促进两地人民文化及商业交流，同时他们也非常愿意给予有关各方面协助。

甲必丹黄德允也特别从丹南带来用传统炭火烤制香醇原味的不同口味咖啡，并由宋少芬会长代表赠送予夷将·拨路儿委员长、驻马台北经济文化办事处周启宇组长、马来西亚驻台北友谊及贸易中心首席代表冯淑娟。

这个代表了台湾十六个原住民族群访问交流团族群包括了泰雅族（Tayal）、塞下注（Saysiat）、太鲁阁族（Truku）、阿美族（Amis）、邵族（Thao）、鲁凯族、卑南族（Puyuma）、排湾族（Paiwan）、雅美族（Yami）、葛玛兰族（Kebalan）、赛德克族（Sakizaya）、拉阿鲁哇族（Hlaalua）及卡那卡那富族（Kanakanaku）。

在晚宴中，大家可以说是热情交流，把杯畅谈，更借餐厅上的本州各民族的文化舞蹈表演，让来宾们亲身体验沙巴州、文化风貌。