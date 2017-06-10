（本报亚庇十日讯）联邦科学、工艺及革新部长拿督斯里邦里玛威弗烈丹敖指出， 国阵是守承诺及以民为本的政党，不似反对党仅会口头承诺，却无法做出任何实际行动！

“国阵政府关心民瘼，今日当地的发展，都是国阵以民为本的努力，而非反对党的功劳。”

威弗烈丹敖今日出席主持在打里卜甘榜拉巴善的一项移交施肥灌溉设备仪式上致词时，如是披露。

他说，随着我国逐渐迈向高收入及知识型经济国家，革新将继续成为国家发展议程中的一个关键要素，而科艺部自2015年起，不断地在推动国家社会经济发展。

针对今日的活动，他指出自活动推展以来，其部门共耗资3千300万令吉资助167个项目，推动经济发展，致力造福青年企业家。

他说，这一次参与该项目的人民合作社（KOBERA）共有150人，他们已在去年杪开始进行植物组织培养技术的培训，种植的农产有羊角豆，黄梨，红辣椒，茄子等。

“上述农产都是拥有极高的商业价值，绝对可以提升斗亚兰一带的经济发展。”

他解释，施肥灌溉（Fertigation）是一种将养分溶解于水中，经过滴、喷灌设施输送到植物根部区域， 供植物吸收利用的先进的施肥技巧，为此可以增加大量的产量。

“譬如，采用普通的种植方法可培育出从0.8公斤至2.6至1.5公斤的产量（一棵树）；而采用施肥灌溉则可带来约2.6公斤的高产量（一棵树）。”

他强调，农产量加倍的同时也意味着，农民的收入随之提升至20%至50%，每月收入则介于400令吉至600令吉。