（本报美里10日讯）教育部说到做到，短短几个月内赛奥斯曼国小新校舍成功建立，效率极高，希望可以成为联办政府其它部门的典范，为高级官要们带来连锁反应，积极来砂拉越美里走动，以亲身了解实情，才有助于提升砂拉越的发展。

砂旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜今早出席赛奥斯曼国小新校舍钥匙移交仪式发表致词时，发表上述谈话。

他感恩在赛奥斯曼国小课室木质地板遭白蚁蛀蚀一事曝光后，教育部高度关注，而新上任的总秘书长拿督斯里阿里亚斯更是亲自到访美里3次了解和跟进新校舍工程进度，让校舍得以在短期时间内竣工。新打造的校舍共有5间课室，也为学生们带来更佳的读书环境。

“这也证明了，教育部非常重视教育发展，不仅仅是西马，连东马也同样受到眷顾，这是我们砂拉越子民最想见的，亦希望藉由此事可以成为其它政府部门的典范，欢迎各部门高官们多造访砂拉越，以亲自体验和了解，才能真正体会到砂拉越目前所面对的窘境，而不是透过远距离监视遥控，在批准拨款时也能得到更公平的配给。”

拿督李景胜指出，很多时候，因为东西马地势上的差异，也碍于官员们在不了解和缺乏正确资料下，在争取拨款时也显得特别艰难，令许多急需实施的工程受到阻碍，就此停滞不前。

因此，他呼吁西马政府高官要多前往砂拉越进行巡视，从中了解实况，以批准更多拨款发展砂拉越，拉近东西马之间的鸿沟。

此外，拿督李景胜也补充，在大马教育部长马哈基尔卡立协助以及首相纳吉批准下，美里将增添两间中小学，即目前位于柏迈再也的中学已经在筹建中，而小学建造工程目前已经完成招标工作，预计在开斋节过后展开。