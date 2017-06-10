（本报诗巫10日讯）少女向男友提出分手，对方不依外，竟索讨6000令吉的分手费。

该名少女21岁，是名华伊混血儿，住在中华路，她原本在一间轮胎店当书记，而其44岁的男友则在该轮胎店当货仓管理员。

与雇主争执恋情曝光

男友因女友提出分手，于是与老板发生争吵后，导致他们的办公室恋情曝光，结果双方都被炒鱿鱼。

据知，男子因不满少女提出分手，昨晚则一直致电骚扰少女，并表明如果没有给他6000令吉，将不会让少女好过。

少女在无可奈何下，于今早在母亲的陪同上，步上诗巫中央警局报案。

脾气暴躁惹女友不满

据悉，少女和男子是在工作地点相识，虽然公司老板曾提醒反对办公室恋情，但双方发展地下恋情已长达2年多。

该名男子已离婚，刚开始交往时，对少女百般迁就，跟时不时买礼物送她，讨她的欢心。

惟，男子脾气暴躁，经常与人发生事端，虽然没有动手打人，但两人经常为此事吵架，让少女非常不满。

因此，少女萌起与对方分手的念头，更何况少女的家人反对她与对方的交往。

向老板告状反遭解雇

然而，当男子获知少女提出分手后，就向老板告状，结果反对办公室恋情的老板将他和少女一起辞退，双双因此失去工作。

另外，据知上个月少女曾向该男子借了1700令吉。

男子则不满，在认为2年多的时间里，在少女的身上花了不少钱，因此要她赔偿6000令吉。同时，要少女将这段时间他送的礼物全部归还，包括手机。

男子亦表明如果不给6000令吉，就要让少女不好过。

昨晚少女在遭对方不断骚扰后，只好于今早前往报案求助。