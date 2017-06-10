(本报诗巫10日讯)行动党武吉阿瑟区州议员郑爱鸰呼吁政府，在将后如果有任何的计划，应该邀请反对党的代表参与。

她说，反对党也有他们的意见，因为最终的目标都是为了人民的好处。

她希望将后政府的一切计划，都应该广邀全体反对党的参与。

郑爱鸰今早在此间召开一项新闻发布会上，这样表示。

她表示，日前她就受到砂州福利、幸福社区、妇女、家庭与儿童发展部长拿督法蒂玛陈赛明的邀请，出席由该部所举办的“儿童领养标准操作程序工作营”为例，就是一个非常好的开始。

她表示，在为期两天的工作营中，各部门的首长都参与其中，也让她发现到许多的官员都不甚了解有关的操作程序，也没有什么经验。

再者，她也发现到有许多的领养条例，砂州和沙巴及西马都存在不同点，因而她认同大会的提议，要求联邦政府将相关权利下放给砂州福利局，并且统一领养孩童的年龄，全国划一至21岁，也统一领养标准操作程序。

她说，目前砂州的儿童领养年龄为18岁，而沙巴及西马则是21岁。

另外，郑爱鸰表示，她将协助那些曾经申请领养孩子不成功的人士，重新提出申请。

她表示，其律师楼之前曾接获多宗有关申请领养儿童的事件，对于那些申请失败的，将会重新为他们提出申请。

她也希望任何人，如果面对申请领养失败，而需要她协助的话，她及其律师楼将会给予协助。