(本报诗巫10日讯)人联党南甲区部秘书萧仁仲市议员表示，诗巫国会选区一路来是由国阵成员党的人民联合党出战，在2013年的国选，虽然该党丢失了诗巫区，然而，这个一贯由人联为主导的国席，为了展现优良的国阵精神，在来届的国选必须由人联所推举的候选人出战。

他于昨晚诗巫国阵团结之夜上说，人联党有信心在所有国阵友党的支持及配合下，能为国阵夺回诗巫国席。

他称，人联的第一战将是身为国阵诗巫选区协调员的刘会耀，虽然如此，人联不乏出战人才，随时准备披甲上阵。

对于诗巫国阵团结之夜，他说，在国会选举的脚步越来越近时，国阵团结之夜晚宴的举行再一次肯定了国阵成员党的团结。

人联积极走入群众

萧仁仲说，政治讲就势力，当下人联诗巫国会选举属下的三个支部，即巴旺阿山，南甲及柏拉旺已积极的走入选区的各个角落，希望接触每一个民众，也藉着各个管道为人民解决各项民生问题，为有需要的民众提供协助，也主办不同的活动来贴近人民。

他称，目前，诗巫人联只有两位的首长政治秘书，刘会耀是乡村参议会署理主席，人联党也有一些市议员和乡村议会议员及社区领袖，在缺乏州立委及国会议员的情况下，人联只能尽力在能力范围内为诗巫的人民解决的民生问题和困难。

他希望诗巫的选民们在来届的大选中大力支持人联党，把失去了多年的选区发展金拿回来，以发展及建设一个更美好更先进，更温馨的诗巫。

他称，人联也肯定会把大家的不满及心声带进国会殿堂，以寻求解决。