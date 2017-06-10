(本报诗巫10日讯)人联党柏拉旺支部秘书兼首长政治秘书程明智评火箭前州议员在败选后，消失得无影无踪。

他说，2016年的州选，其中一个最大的成就，就是揭露了马来亚党火箭大炮的真面目，就是让整个砂拉越人民看到，火箭每次讲说为砂拉越人民出头，为砂拉越人民服务，但是在2016年州选结束之后，许多打败仗的火箭前州议员，都消失无踪。

他举例说，石角的火箭前州议员人民都忘了她名字叫什么，都东的前州议员差点还要退党，其他美里，泗里街的，民丹莪的等等，都已经不见人影了！

“当我们第十一届州选后，国阵团队没有停下为民服务的脚步。新一届首长阿邦佐就开始忙于工作，打起数码经济，我们的党主席地方政府与房屋部长沈桂贤全砂到处探访，我们的市议员，乡村议员没有一个停止工作，在报章上都可以看到的，我们的黄蜂队。”

他于昨晚出席诗巫国阵团结之夜上称，最近，他在报上看到令人极度反感恶心的就是火箭的诗巫国会议员在报章上批评讲刘会耀做了什么，人联党又为华社做了什么的言论。

他问这位国会议员，诗巫在4月发生鸡翅膀乱埋的时候，他在那里？马航在诗巫机场发生意外，诗巫国会议员在哪里，他做了什么？

“今天我们看的非常清楚，火箭不只是输了的人马上不见，就算是赢了也不见！这就是火箭的精神！”

他称，在二月丹绒拿督补选期间，国阵团队就像坦克车一样，团结一致跟着指示跑，一致同心就是要打赢这场仗。在赢得补选后，上任的州议员立刻就投入选区工作，在补选的时候可以看到的国阵精神。

因此，他表示，国阵的团结之夜是非常难得的晚宴，让国阵各成员党可以聚在一起。

他称，火箭西马党有一个不可告人的目的，就是透过来届的国会选举把马哈迪带进砂拉越！

程明智问道，“谁是马哈迪？你今天买车觉得车非常贵，就是他搞的，藉着保护国产车普腾，使进口车贵几倍。现在年轻人买房子很贵，要向银行贷款，常常银行不准许贷款给你，也是他搞的，以前我们有砂拉越自己的银行，砂拉越人借给砂拉越人非常容易，现在我们要看西马银行的脸色。”

他说，今天火箭喜欢告人家上法庭，他说要以法律来打击国阵，但是他们忘记了，行动党是第一个讲马来西亚的司法不公正不独立的政党，司法不独立，是谁搞出来的，是行动党的好朋友马哈迪。

他吁请砂拉越同胞们，一定要站稳我们的脚步，今天我们要为砂拉越站在一起，而砂拉越火箭常常他们文告里，只针对华社，质问人联党为华社做了什么，人联党又为华社带来了什么发展。

“我要告诉大家人联党不只是要为华社争取，最重要人联党是要为砂拉越人民争取。你来到砂拉越，就不要讲华社，马来社，伊班社，在砂拉越大家都是砂拉越人。”