(本报诗巫10日讯)刘会耀已受委托收复诗巫区！

在昨晚举行的诗巫区国阵团结之夜上，国阵诗巫区协调员刘会耀披露，他应国阵领导人的邀请，出席一项于4月7日至9日在文冬举行的培训集会上，国阵主席纳吉当面向他说，要他确保赢回诗巫区。

他说，在训练营上，国阵的目标是要保住现有的132席，同时，要赢回另外的34席。

在砂州，国阵要赢回人联党在上届大选中丢失的6席中的5席，包括诗巫区。

赢回巫国席重大任务

他说，国阵主席已经将重夺诗巫国会议席设为其中一个重大目标，已承诺全力支持和协助完成这项任务。

刘会耀也披露，这项训练营只有国阵成员党的领袖受邀参加，亲国阵政党排除在外，全砂有28名来自国阵成员的代表的参加，其中人联党有4名。

国阵主席纳吉及副主席阿末再希在会上发表谈话，正副首相要国阵以一个团队来迎战第十四届全国大选。

在诗巫区属下三个州选区，刘会耀称，以去年的州选成绩，最要关注的是柏拉旺区，他认为，国阵只要能在柏拉旺区拿回500-1000票，就能夺下诗巫区。

国阵实践协商共识决策

他也驳斥国阵由巫统说了算的说法，刘会耀说，国阵主席纳吉认为这是不对的，纳吉认为，国阵14个成员党都能发表看法，国阵实践协商共识的决策，国阵成员党在决策过程中被视为平等的个体，以伊刑法RUU355为例，在国阵成员党提出反对意见后，终于彻销提呈。

做为国阵诗巫区协调员，刘会耀表示，他已就诗巫许多要做的事项在提呈予国阵。

他在会上也提出对国阵的忠诚度问题，刘会耀称，此前随国阵应中国共产党的邀请，他代表国阵参加了在上海为期8天的培训。中国在中国共产党执政下发展良好的关键，是中国共产党的强大实力，这种力量源于其8800万党员对党的忠诚，将党的利益置于自身或家庭利益之上。

“在今年6月4日第五十八周年人联党庆上，我也曾说：最重要的是党员忠于党，没有党员就不会有人联党，这说来容易，但是很多时候，党员常会向领导提问：为什么要成为党员以及保持对党的忠诚，特别是在成为党员一段时间后，没有任何即得切身利益之时。”

学习黄顺开爱党精神

他说，许多已故党领袖包括丹斯里黄顺开，他们关心党的利益更甚于自身利益，他吁请党员向已故丹斯里黄顺开学习，他保持对党的忠诚直至咽下最后一口气。

“我最后一次陪同家父前往探访丹斯里黄顺开时，他仍不忘提醒我必须要刻苦勤奋顾好全党，他提醒我们，党需要的领袖类型是一个对党忠诚且不会叛党的领袖。”

诗巫区国会议席是由3个州议席组成，要赢得诗巫区国会议席，需要获得柏拉旺州议区内的选民更多支持，他高兴看到来自柏拉旺支部国阵成员党代表踊跃出席。

他也敦请国阵成员党党员，尤其是柏拉旺的成员，努力争取家人和朋友的支持。

因此，他表示，管理马来西亚不易，当下最适合做政府的还是国阵。

他说，国阵的领袖是纳吉，另一边的希盟，谁是领袖，因此，选择纳吉是对的，我们不要回到敦马混乱的时代。

刘会耀称，他是要为诗巫做事，要服务诗巫的人。