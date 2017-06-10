（本报古晋10日讯）砂人联党中央青年团宣教秘书符祥威在新闻发布会上发言时透露，自去年杪开始，其已经前后代表民达华地区居民呈交了55份地契更新申请。

“在去年杪，我们就优先提交了23份地契更新申请，并在今年的3月29日及3月30日，分别提交了18份及14份地契更新申请。”

他称，鉴于当地居民还是陆续将相关申请提交给他，所以他也将在本月杪再代为将相关申请呈交给土地与测量局。

陆续呈申请表

“截至目前，我们手上还有3份的地契更新申请，而我们预计留待本月杪，才将相关申请连同其它后来交上的申请表格提交到土地与测量局。”

他透露，地契更新费乃是根据屋子类型而定，因此，鉴于民达华地区的房屋多数为半独立式房屋，所以当地的地契更新费用将合共为每间3900令吉。

“根据当局的列表，半独立式房屋的60年地契延长费用为3000令吉，而在民达华地区居民多数希望将地契延长99年的前提下，当局将就60年后的39年年限再征收额外900令吉的费用，所以民达华地区之半独立式房屋的99年地契年限延长费用将为每间3900令吉。”

免费法律援助

他称，在缴付地契更新费后，土地与测量局也将准备相关文件，并与屋主在律师面前签署有关的文件。

身为执业律师的他也不忘指出，在相关的地契更新事项上，他将为相关的居民提供免费的法律服务。

他也希望相关的地契更新申请事项能够在明年之前顺利获得处理，进而让当地居民能够因此放下心头大石。

实质为民服务

另一方面，他也在会上说明，虽然民达华地区自10多年起就不再是砂人联党代议士所服务的州选区，但该党却没有因此停止为当地居民提供服务。

他称，在服务人民方面，该党也一味只注重成果，而不是该些听了很爽、但无实际帮助的谩骂。

他也解释说，该透过砂人联党集体呈交地契更新之举，也旨在集合地区居民的力量，并协助避免政府先收回人民的土地、然后再在无招标情况下将原本属于人民的土地批给其它人做发展用途。

“槟城州就曾经发生类似的事件，所以我们必须未雨绸缪，以在类似事件发生之前，就先杜绝其可能性。”