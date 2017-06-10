（台北10日讯）台湾一名男童洪谦恩（恩恩）罹神经母细胞瘤，多次进出医院，旅行是熬过艰难治疗的安慰。但他因光头、戴口罩受异样眼光，更曾有一群孩子看他靠近就一哄而散，怕有传染病，让人鼻酸。

据《中央社》报导，现年的7岁恩恩，在2.5岁时確诊神经母细胞瘤，这是一种好发於儿童的恶性肿瘤，肿瘤可能发生在交感神经系统分布的任一部位，但最常发生在后腹腔，尤其一半以上原发在肾上腺的位置。

恩恩的妈妈蔡纪苇说，刚发现孩子罹癌时，她上网找资料，且听医生建议，知道这种癌症存活率不高，就算治疗，2、3年的存活率也不到3成，且孩子可能因治疗受苦，原有意寻求安寧缓和治疗，但孩子展现坚强的求生意志，跟她说「妈妈，我不痛，我想要活下去。」

先是化疗、电疗，又接受骨髓移植，恩恩经歷多次危急时刻。有时候吃下去的食物都从鼻子、嘴巴流出，血压会掉、一直喘、身体很痛，但体內的肿瘤终究暂时被安抚，让恩恩度过1年又3个月快乐无忧的生活，直到5岁时再度復发。

「癌末孩子的生活，常常只有医院和家里」，且有些家长怕免疫力差的孩子出门，增加感染风险，根本不敢带出门。恩恩爸妈却不这么想，常利用治疗空档带恩恩到医院外走走，晒晒太阳，到台湾各地「追火车」、收集车站戳章，希望让孩子知道外面的世界有多广大，还有更多事物等著他探索。

家长：那个孩子有传染病

恩恩热爱火车，他的心愿是当火车司机。妈妈曾带他到花莲长住1个月，每天早上母子俩就买月台票进站看火车，中午饿了就吃火车便当，往往就能耗掉1天。旅行、探索的乐趣，也成为支撑恩恩治疗的力量。

蔡纪苇说，有一次在台大医院的治疗结束，她和光头、戴著口罩的恩恩到228公园散步、想玩溜滑梯，当时很多小朋友在那边排队，恩恩一直在医院治疗，没看过这么多同龄的孩子，非常的兴奋。但当恩恩一靠近溜滑梯，就听到一旁的大人说「小朋友向右一步，往后转」，全部离开了，且补上一句「那个孩子有传染病」，让蔡纪苇非常伤心。

玩旋转马 家长纷纷带走小孩

又有一次，妈妈带恩恩去玩旋转马，当恩恩一坐上玩具，其他小朋友的家长就纷纷把小孩带走，「我那时候真的很想在恩恩背后贴上一张纸，我们没有传染病。」

恩恩因治疗耽误就学，现在重读幼儿园大班，但不太会注音、数字，也常被同班的孩子笑，「你写这个东西是什么鬼」，回家只好生闷气。蔡纪苇也安慰他，「喜乐的心是良善的」，就算遇到不愉快，也要常保笑咪咪。

「没有人可以阻止孩子出门」，蔡纪苇说，但外界的不友善举动、异样的眼光，成为家长却步的原因，孩子生病之后就只能关在家里，生病的世界就剩下医院、病床、痛苦的治疗。

瑞信儿童医疗基金会为了鼓励重症孩童走出家门，今天举行「病童回娘家」活动，到宜兰传统艺术中心游玩，度过快乐的一天。