美国德州4岁的男童法兰奇（Frankie Delgado）日前与家人到德州大堤（Texas City Dike）游泳后，连续多天出现腹痛、上吐下泻等症状，父母原以为只是肠胃道感染，但一周后，他突然因呼吸停止被送往急诊治疗，经过1个多小时的抢救依然回天乏术。

医师在法兰奇肺部与心脏皆发现液体，怀疑他死于「干溺水」。

「干溺水」（Dry drowning）通常在戏水时发生几近溺水意外数小时后出现，症状包括肺痉挛、呼吸困难等，若放任不理，可能会导致大脑损伤、呼吸困难甚至死亡。

克里兰夫诊所儿童急诊科主任Purva Grover表示，就算小孩只在游泳池内吸入少量的水，都可能提高干溺水的风险，家长可能无法随时注意小孩在泳池里的情况，但可以靠事后预防。

「小孩被水呛到，并透过嘴巴或鼻子吸入水后，这些水会流进肺中，洗去肺泡表面的活性物质，使人体无法得到足够的氧气，随着时间的过去，会出现肺痉挛、呼吸困难等症状，肺也会遭水刺激充满液体，最后因无法呼吸死亡。」

Purva Grover说，预防干溺水，游泳后24~48小时是关键期，若出现咳嗽、呕吐、发烧与情绪波动，就要特别留意，并尽快带给医师检查，若发现有肺部积水现象，医师会帮忙将水排出。

2015年美国南卡罗来纳州一名10岁的小男孩在游完泳后，向母亲表示自己非常疲累，隔天一早就被发现口吐白沫、脸部肿胀死亡，经解剖确诊为干溺水。根据美国统计，干溺水占了溺水个案的1~2%，死者多为小孩，可能是因为体型较小、身体器官较敏感，才容易导致憾事发生。