在这科技发达的时代，想要作弊易如反掌，但一山还有一山高，东非衣索比亚（Ethiopia）全国直接断网，让考生可以更专心读书，不用再想旁门左道的方法，不过却苦了不用考试的居民，需要陪考生一起面对没有网路的地狱。

据了解，衣索比亚的入学考试从5月31至6月8日，政府为了再怕去年考题透过网路外泄情况重演，干脆从5月30日起关闭全国的网路，大考结束后才能恢复运作。

据《路透社》报导，衣索比亚10年级学生考试在5月31日至6月2日，考试人数达120万人；12年级考试时间是在5日至8日，人数达28万8千人。

衣索比亚沟通事物公关长塞德（Mohammed Seid）表示，去年大学入学考试的考题外泄，为了不让事情重演才会关闭网路，「我们想要让学生读书能更专心，不要因为某些事情而影响到情绪，这样对考试成绩不利。」

据报导，衣索比亚从5月30日开始关闭手机移动网路，但是宽频网仍可以正常使用，不过却是有限制，不能登录Facebook等社交媒体网站。

通讯部长伦丘（Negeri Lencho）表示，政府主要关闭是社交媒体入口，但也有部分网路会暂时切断，「我们也不想这样做，这会影响全国居民，但为了保护好考生的利益，不用考试的人只能牺牲一下。」

衣索比亚2016年大学考试题目外泄，被有心人士发到网路上，任全国人民观看，后来政府取消考试，并全面关闭社群网站入口，一个多月后安排考生重考。