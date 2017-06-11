结婚是一件喜庆的事，在婚礼上通常新郎都不敢开罪新娘，都是宠爱有加，但中国微博流传一段影片，在婚车到来要下车的时候，新郎发火了，对新娘动手动脚。

影片并未标注发生的时间及地点，但根据消息指出，新郎拿了几十万元人民币的彩礼（聘礼），说好女方要陪彩礼的，但婚礼当天女方的陪嫁什麽也没有，丈母娘全藏着给新娘弟弟讨媳妇用，这让新郎很不爽，眼看婚车到家了，新娘却不下车，要8800元人民币的下车钱，新郎怒了，一把拽新娘下了车，喊道：「不想结婚就滚蛋，把我的彩礼还回来！」

新娘在伴娘的搀扶下往屋里走，新郎在后面疑似还踹了一脚。新娘的爸妈在旁边，没有人敢出声。新郎还把捧花甩在新娘头上，一路上边推边骂，「一份彩礼不会就算了，一件陪嫁品也没有，如今还要下车钱，你们娘家人究竟想干啥？」全程新娘都没有说话，婚礼也就在这不欢愉的气氛中举行完了。

对此，网友纷纷表示，「如果是真的，女方过分了。」「是我，我直接不结婚，还怕找不到好女人吗？」「这种女人嫁过来也没啥好果子吃，只会让夫家人一脸嫌弃…」

不过，也有网友质疑事件真实性，「看的上一个版本是，都到家门口了，新娘的前男友跟新郎发了个昨晚跟新娘啪啪啪的视频。」有网友则说，不管怎样，「这真是我看过场面最尴尬的婚礼！」