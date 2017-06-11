近年来，优步（UBER）及GRABCAR等电子召车服务的兴起，加剧了德士行业的竞爭。儘管在德士司机多番反对、抗议的情况下，政府仍在今年第一季国会提呈陆路交通修正案一读，一旦法令通过，这些电子召车服务將会被纳入公共交通；换言之，优步及GRAB等的合法化之路已不远。

然而，就在眾人看好標榜价格廉宜、安全至上的电子召车服务之际，优步接二连三地爆出负面新闻。5月21日，一名孕妇乘搭优步返回住家半途遭司机同党洗劫，后因受到惊嚇而流產。6月7日，两名大专生遭司机弃于路边后遇劫，引发安全隱忧。

网民们认为，提供电子召车服务的公司应该严加监管及审查司机的背景，否则政府就该取消该公司的营运执照。

网民Pow Kew Ann分享本身看法，「其实在孕妇被洗劫的案件中，司机的表现评分是2.8，为什么优步不终止司机的驾驶权限？我的看法是，这位干案的司机，不太可能用真实身份及车牌註册成为司机，原因出自最近优步招募新司机的程序。我在5月3日替朋友申请成为优步司机，大约在中午时分把相关文件即身份证、驾驶执照、车子保险一一上传到优步的招募部门，让我吃惊的是，下午四点多，优步竟然批准了朋友的申请，即时可以开始载客！在没有面试，没有查看相关证件真偽的情况下，要偽造文件上传，並不是难事。」

女生最好坐后座

网民叶观发透露，「现在优步和GRAB都有许多外劳司机，我自己就碰上了好几个，路不会，马来文英文都不会说，经过瞭解，吉隆坡一带很多优步马来司机，將车子出租给外劳，一天80令吉，GRAB半天40令吉，女士们务必小心。」

网民Davis Tan表示，「严格来说，优步並非大马的合法公司，在我国是没载送顾客执照的，因此发生什么事情只好自行承担。」

惟，网民Stanley Chong称，「其实，罪案在哪里都会发生。优步和GRAB提供的是更好的管理及监管制度，以便减少罪案的发生，但並不保证100%安全。至少现在，我们多了一些搭车的选择，就像信用卡过账服务一样，虽是减低了骗財的机率，但诈骗案仍然会发生。」

巫裔网民Wajahat Mustafa奉劝国人，「单身男女乘坐德士或优步时，应善用智能手机拍下车型车牌与司机样貌发给家人，晚上可使用视频通话，与家人通话保持联繫。女生最好选择坐后座，以免司机有机可乘。」

司机涉非礼被殴 民眾不该用私刑

日前，一名越南女子指控一名优步司机在载客过程中非礼她，並唤来丈夫及数名男子围殴司机，数人目前已遭警方扣留调查。网民们指出，人民不应扮演正义使者的角色，不管司机是否真的非礼了女子，这种文化也不应助长。

网民Mohamad Nordin说，「司机真的很幸运，因为警方及时赶到现场，要不然他可能真会被打死。就算司机真的有罪，为何不要交给警方处理？他所有的个人资料都在优步手机程序里，私自纠眾去打人是个愚蠢的做法，到最后只会换来牢狱之灾。这名女子如果真的遭到非礼，应该会第一时间报警，而不是第二天还约司机载送然后纠眾打他，引发一连串的种族事故。我们国家需要的是和平，暴力永远无法解决问题。」

网民Firros Rajah表示，「越南女子没有出示任何证据。在这种情况下，也许司机是无辜的，没有人知道发生了什么。人们不能因为愤怒冲昏了头，就自己找司机报復。別忘了之前有一名男子闯女厕，被误会为非礼然后遭打死的案件。」

网民Cho Chee Kuan认为司机应该自保，「优步及GRAB司机以后不止要安装行车记录仪，还要安装一台车內录影，才能保障双方还原真相。」