(云顶11日讯)中国超人气歌手张杰首次攻上云顶开个人大型演唱会,「五湖四海」的「星星」们(张杰粉丝暱称)都赶上山支持他,整晚呼喊和尖叫声不断,令他感动得大呼「我爱你们」!

他在唱《他不懂》的时候,告白说:「很多人说女人心海底针,可是女生要的只是安全感。」

「星星们」识趣高喊他太太「谢娜」的名字,搞得他害羞说:「这就是安全感啦!」之后他更高唱王力宏写给他的「第一夫人」,隔空向太太喊话:「我爱你!」

在《我是歌手》中唱响大中华的张杰,这次带著超高人气来开唱,现场席位都快被挤爆,除了大马粉丝,还有许多来自中国各地的粉丝前来朝圣,现场气氛还没开场已经High翻。

张杰称12年前曾在同一个舞台上领了人生中的一个新人奖,这次以个人身份开唱,令他感触良多:「现场有没有当时就已经看过我的朋友?谢谢大家一直陪著我!」

他也提到几年前来马唱《他不懂》时,超惊讶大家都跟著大合唱:「没想到大家这么爱这首歌,所以这次演唱会特地选上了这首!

同时,这场演唱会也是我在中国以外唯一的海外场!」

唱过很多主题曲的他,更是首唱了《三生三世十里桃花》的主题曲《三生三世》,他直嚷:「有点小紧张呢!」

一整晚施展「暖男」魅力的张杰,一直夸口猛赞「星星」热烈回应让他超爽,更叮嚀一直尖叫的「星星」说:「要小心嗓子哦!」。

唱到High起张杰索性脱下外套挑战粉丝:「台上其实超热,跟你们在台下不一样,我们一起比拼好不好,看看谁比较热!」。

他唱四川饶舌曲《闹啥子嘛闹》后,更即场教大家用四川话说「我爱你」,然后贼贼要全场重复一次,原来是要趁机全场「星星」对他说「我爱你」!

张杰歌声好是无须质疑的事实,虽然说高山开唱压力大,可是他现场飆出新高度的高音和 超强肺活量,歌声犹如「行走CD」一样完美!

爱闹的他更自爆曾在《快乐大本营》中被一位70岁老婆婆逼著边流泪边吃榴莲,正当大家以为他超討厌榴莲的当儿,他竟然祭出两个大榴莲气球,让全场「星星」们一起推动大榴莲炒气氛,他还在旁边搞怪做声效,笑说:「我已经不怕榴槤了,还超爱的!」十足一个大小孩,逗趣模样惹笑全场。

不过最惊喜的莫过於他在Chris Brown的《Take you down》音乐背景下,竟然大跳性感辣舞,一分多钟的舞蹈让「星星」的尖叫声快震破天花板!

张杰不止歌声好,就连「哄粉」技巧也是一级棒,每次说话环节,他都嘴巴甜甜一直夸奖 「星星」,令现场「星星」情绪更高涨。

金曲太多的张杰,在两个小时半的演出里,最多也只能唱约二十多首歌曲,让「星星」大呼不够过癮。

张杰对大家许诺:「这里的星星太热情,我真的应该赶快再来!」然后,他更剖白2007年参加《快乐男声》时差点撑不下去,当时「星星」对他告白一句口號「张杰勇敢飞,星星永相隨」:「我的粉丝都叫星星,因为大家寂寞的时候,看著天空的星星,就不会感觉孤单,海外的星星,就是「海星」!」

曲目:

爱不解释、北斗星的爱、越爱越强、高飞、最美的太阳、勿忘心安、我们都一样、夜空中最亮的星、他不懂、何必在一起、明天以后、Give you my world、三生三世、第一夫人+Take you down、闹啥子嘛闹、剑心、穿越人海、逆战、我想、一切都值得、仰望星空、这就是爱。