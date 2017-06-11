（云顶11日讯）中国超人气歌手张杰首次攻上云顶开个人大型演唱会，「五湖四海」的「星星」们（张杰粉丝暱称）都赶上山支持他，整晚呼喊和尖叫声不断，令他感动得大呼「我爱你们」！

他在唱《他不懂》的时候，告白说：「很多人说女人心海底针，可是女生要的只是安全感。」

「星星们」识趣高喊他太太「谢娜」的名字，搞得他害羞说：「这就是安全感啦！」之后他更高唱王力宏写给他的「第一夫人」，隔空向太太喊话：「我爱你！」

在《我是歌手》中唱响大中华的张杰，这次带著超高人气来开唱，现场席位都快被挤爆，除了大马粉丝，还有许多来自中国各地的粉丝前来朝圣，现场气氛还没开场已经High翻。

张杰称12年前曾在同一个舞台上领了人生中的一个新人奖，这次以个人身份开唱，令他感触良多：「现场有没有当时就已经看过我的朋友？谢谢大家一直陪著我！」

他也提到几年前来马唱《他不懂》时，超惊讶大家都跟著大合唱：「没想到大家这么爱这首歌，所以这次演唱会特地选上了这首！

同时，这场演唱会也是我在中国以外唯一的海外场！」

唱过很多主题曲的他，更是首唱了《三生三世十里桃花》的主题曲《三生三世》，他直嚷：「有点小紧张呢！」

一整晚施展「暖男」魅力的张杰，一直夸口猛赞「星星」热烈回应让他超爽，更叮嚀一直尖叫的「星星」说：「要小心嗓子哦！」。

唱到High起张杰索性脱下外套挑战粉丝：「台上其实超热，跟你们在台下不一样，我们一起比拼好不好，看看谁比较热！」。

他唱四川饶舌曲《闹啥子嘛闹》后，更即场教大家用四川话说「我爱你」，然后贼贼要全场重复一次，原来是要趁机全场「星星」对他说「我爱你」！

张杰歌声好是无须质疑的事实，虽然说高山开唱压力大，可是他现场飆出新高度的高音和 超强肺活量，歌声犹如「行走CD」一样完美！

爱闹的他更自爆曾在《快乐大本营》中被一位70岁老婆婆逼著边流泪边吃榴莲，正当大家以为他超討厌榴莲的当儿，他竟然祭出两个大榴莲气球，让全场「星星」们一起推动大榴莲炒气氛，他还在旁边搞怪做声效，笑说：「我已经不怕榴槤了，还超爱的！」十足一个大小孩，逗趣模样惹笑全场。

不过最惊喜的莫过於他在Chris Brown的《Take you down》音乐背景下，竟然大跳性感辣舞，一分多钟的舞蹈让「星星」的尖叫声快震破天花板！

张杰不止歌声好，就连「哄粉」技巧也是一级棒，每次说话环节，他都嘴巴甜甜一直夸奖 「星星」，令现场「星星」情绪更高涨。

金曲太多的张杰，在两个小时半的演出里，最多也只能唱约二十多首歌曲，让「星星」大呼不够过癮。

张杰对大家许诺：「这里的星星太热情，我真的应该赶快再来！」然后，他更剖白2007年参加《快乐男声》时差点撑不下去，当时「星星」对他告白一句口號「张杰勇敢飞，星星永相隨」：「我的粉丝都叫星星，因为大家寂寞的时候，看著天空的星星，就不会感觉孤单，海外的星星，就是「海星」！」

曲目：

爱不解释、北斗星的爱、越爱越强、高飞、最美的太阳、勿忘心安、我们都一样、夜空中最亮的星、他不懂、何必在一起、明天以后、Give you my world、三生三世、第一夫人+Take you down、闹啥子嘛闹、剑心、穿越人海、逆战、我想、一切都值得、仰望星空、这就是爱。