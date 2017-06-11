在迈入科技引领的时代，人们的衣食住行，甚至是工作、购物、消遣到生活上的点点滴滴，都离不开网络；水能载舟，亦能覆舟，网络虽带来各种便利，但同时也沦为一小撮不法之徒的「帮凶」，催生了网络霸凌等犯罪事件。

网络霸凌（Cyber bullying）是指透过资讯传播科技，特別是手机和网络，故意使他人感到不安，也是科技发达的新兴產物。常见的网络霸凌方法包括不断地对其他网民进行抹黑、谩骂、羞辱、诅咒、杯葛、「人肉搜查」、疯传难堪事、將照片移花接木成不雅照等。

网络霸凌是全球国家都在面对的社会问题，2015年，台湾年轻女艺人杨又颖因不堪网络酸民谩骂而自杀身亡，她在遗书中称希望自己的死，能让网络匿名霸凌的问题受到重视，此事件在社会引起很大的关注。

而近几年来，我国网络霸凌也有越演越激烈的现象。

今年1月至4月30日，马来西亚网络安全机构就已经接到共221宗网络霸凌的投报，而去年一整年只接到529宗投报。

网络霸凌案大增

只是短短一季，当局接获的投报就高达221宗，几乎是去年一整年的40%，网络霸凌案件不断增加，已到了令人担忧的局面。

本月2日，爆发我国近期最轰动的网络霸凌引发自杀事件，一名20岁的拉曼大学学院檳城分院优秀生郑汶骏，在面子书留下遗言后，在学院附近的文秀组屋17楼坠下身亡。

据知，死者是因2年前被同一个网页网民发的帖文网络霸凌，之后就心情忧鬱及萌起轻生的念头，此消息也震惊全国。

本期《东方热话》邀请到关注我国社会现象的巴生居协联合会署理主席潘国全及大马贩商总会副会长陈秀溪，共同来探討这个现象。

潘国全和陈秀溪皆异口同声认为，政府应该立法，把致死一条生命的网络酸民控上谋杀罪。

性格內向易受创

他们说，逼人走上绝路的网络酸民，用文字来「杀人」，也应该受到法律的制裁。

其中，陈秀溪说，科技的进步与网络的发达，虽能快速传播资讯，但也成为一种新兴的霸凌平台，衍生社会问题。

他指出，尤其一些性格內向的孩子，在面对网络霸凌时，无处伸冤，內心容易创伤，累积下的伤痛，会让他们最终走上一条不归路。

「他们往往也感到彷徨无助，累积负面情绪，最后变成了一颗计时炸弹。」

內心不平衡酸民靠批评发泄

別把快乐建立在別人的痛苦上，网络酸民这种行为实在是要不得！

大马贩商总会副会长陈秀溪认为，网络酸民之所以喜欢批评別人来让自己快乐，是因为妒忌，看不过眼別人比自己好。

「网络酸民感觉被比下去，就以批评別人的方式，来发泄自己的心里的不平衡，被攻击者其实无需理会他们，把他们拉黑或刪除即可。」

父母要多关心孩子

他表示，当孩子突然出现与过去不同的异常行为时，父母应该要多加关心，及时向孩子瞭解问题，並开导他们。「此外，父母和老师也必须从小教导孩子避免有攻击行为，不要成为网络霸凌的『帮凶』。」

他指出，目前，会上网瀏览社交网站的儿童越来越多，家长也应该多加管制孩子上网的时间和內容，以免孩子成为受害者。

言论自由非含血喷人

巴生居协联合会署理主席潘国全表示，政府应该立法，杜绝现今的网络霸凌问题。

他也认为，我国人民虽可在网络上自由发言，但网民决不能滥用此便利来轰炸別人。

潘国全指出，在网络上任何人都可以提出看法，但是不要为骂人而骂。

应控谋杀罪他指出，政府应该举办「停止网络霸凌」醒觉运动，向年轻人灌输杜绝网络霸凌的醒觉。

「对于那些不负责任的网民，在网上发言污衊別人，而令他人自杀，我认为应该面对谋杀罪名。」

他对拉曼生不堪饱受网络霸凌之苦，而跳楼一事感到遗憾及惋惜。

他希望未来的法令，可允许网络霸凌死者的家属，把污蔑证据提呈给警方接受调查，將躲在电脑萤幕后的杀人凶手绳之于法。