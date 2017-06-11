（曼彻斯特11日综合电）英超豪门曼联週六官方宣佈，已经就瑞典后卫维克托-林德罗夫的转会和葡超冠军宾菲卡达成一致。22岁的林德罗夫將在和「红魔」谈妥个人条件並经过体检后，正式签约。

据英国媒体BBC透露，林德罗夫的转会费约为3500万欧元(约1亿6702万令吉)， 外带1000万欧元的附加条款。 他將成为曼联在今夏的第一签。

据葡萄牙媒体透露，今年冬窗，林德罗夫一度非常接近红魔。然而，因为在培养费问题上僵持不下，其母队韦斯特罗斯SK拒绝放行，並扬言要与宾菲卡对簿公堂。眼看转会横生枝节，而菲尔-琼斯和斯莫林等伤员又陆续復出，曼联主帅穆里尼奥才暂缓了对林德罗夫的收购。

如今，隨著夏窗的开启，林德罗夫终於如愿加盟红魔，相信下个赛季的穆帅一定会如虎添翼，带领曼联在欧冠中创造未来。

林德罗夫现年22岁，他於2012年加盟加盟宾菲卡，在B队歷练几个赛季后，林德罗夫从2015/16赛季开始在宾菲卡一线队打上主力。在刚刚过去的赛季，林德罗夫为宾菲卡46次出战打进1球，他还跟隨球队拿到了葡超和葡萄牙杯冠军。

林德罗夫身高187公分，有一脚出球能力，头球和脚下技术都不错，而且能客串右后卫和后腰，属於全能型球员。

2015年，作为后防核心的林德罗夫，帮助瑞典21岁以下国青队夺得欧青赛冠军。去年，他首次入选瑞典国家队，现在已经成为球队的后防主力。

据悉，林德罗夫將在结束国家队的行程后，和曼联正式洽谈个人待遇。之后，他將会接受红魔安排的体检。不出意外的话，曼联將很快正式宣佈瑞典铁卫的正式加盟。