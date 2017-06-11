（巴黎11日综合电）2017赛季法国网球公开赛进入最后的收官阶段，夺冠热门哈勒普在先赢一盘、次盘3比0领先、决胜盘也曾领先的情况下痛失好局，被年仅20岁的拉脱维亚新星奥斯塔篷科以4比6、6比4、6比3逆转击败，第二次和法网冠军擦肩而过。

奥斯塔篷科一黑到底，首夺大满贯女单冠军，她也是科维托娃、穆古鲁扎之后，第三位问鼎大满贯的90后女球员。

哈勒普与没有种子排名的拉脱维亚新星奥斯塔篷科会师法网决赛，这也是双方的首次交手。比赛伊始两人都稍显紧张，上来就互破发球局。经过短暂调整双方迅速进入最佳状态，奥斯塔篷科进攻积极，哈勒普防守则滴水不漏。

拉脱维亚新星此后再度破发，但还未巩固破发优势即被哈勒普反破，双方比分交替上升。第九局，哈勒普保发后5比4领先，奥斯塔篷科正拍主动失误送出盘点，接着又是一次主动失误将胜利拱手相让。

次盘哈勒普率先发球，3号种子0比40落后的情况下直落5分保发。奥斯塔篷科在开始的发球局里两救破发点，不过又再次失误，哈勒普以2比0开盘。第四局哈勒普错失拉开比分的机会，奥斯塔篷科趁势发力将比分追成2比3。哈勒普拼命顽抗但却无法扼杀奥斯塔篷科的上升势头，双方回到均势。

哈勒普难挡对手攻势

第九局，哈勒普在至关重要的发球局里连丢4分，奥斯塔篷科5比4领先进入胜盘局，接着再轰出全场第41个制胜分，强势保发追回一盘。

决胜盘1平时，哈勒普凭借奥斯塔篷科的失误率先破发，然而3比1领先的3号种子紧接着又被对手反破，被追成3比3。第七局，奥斯塔篷科反手球弹网滚落在哈勒普一方的球场，哈勒普无奈被破，奥斯塔篷科把握住机会将比分拉开至5比3上。

第九局，哈勒普已难挡对手攻势，奥斯塔篷科轰出全场第54个制胜分，拉脱维亚姑娘再度破发提前结束战斗，从而成为科维托娃、穆古鲁扎之后，第三位90后大满贯女单冠军，也是莎拉波娃美网夺冠之后，最年轻的大满贯女单冠军得主。