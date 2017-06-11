（蒙特利尔11日综合电）F1加拿大分站排位赛结束，马赛地车手汉密尔顿战胜了冠军竞争对手法拉利的维特尔夺得杆位，两位芬兰车手博塔斯和雷克南分别排在第三及第四。

法拉利在周五及周六的自由练习中一直表现优秀，但到了排位赛，汉密尔顿却开始发威，在第一节跑出1分12秒9，第二节以1分12秒496继续处于领先的位置。到了第三节，英国人更跑出1分11秒791取得优势；维特尔在最后一个计时圈时于6号弯因失误损失了时间，最终以0.004秒之差屈居次席。

第三节最后阶段，小汉跑出1分11秒459抢走了杆位，而维特尔未刷新自己的圈速，另一位三叉星车手博塔斯在第三位，他在第一节其实是比小汉要快的，但第二节却慢了下来，最终落后队友0.7秒。周五练习最快的雷克南排在第四，红牛的维斯塔潘和队友里卡多排在了第三排，前者比法拉利慢了0.2秒。

马格努森每个单圈都被挡

马萨排在第七位，他也跑进了1分13秒以内，领先身后的印度力量车手佩雷兹及奥康，他们加上雷诺的胡肯博格组成了前十车手。两位红牛二队的车手都没有进入第三节排位赛，小塞恩斯发生了小意外，古夫亚特则在9号弯撞墙刮破轮胎，两人分列第11及13位，在他们中间的是阿隆索。

格罗斯让一直抱怨轮胎抓地力不够，最终他排在第14位，帕尔默列第15，与队友相差很多；同样抱怨不够抓地力，迈凯轮的范多恩以1分14秒182在第16位，不过对于引擎一直动力不足的他来说，能进入第二节已经是完成任务了。

威廉姆斯新人斯托尔再次止步首节排位赛，他与范多恩相差0.27秒，马格努森则非常倒霉，他的每个单圈都受到了阻挡，最终仅列第18位；维尔莱茵和埃里克森两位索伯车手则垫底。