（华盛顿11日讯）科学家发现1枚具有1亿1500万年歷史的蘑菇化石，它生长於恐龙时代，为人类至今发现的此类最古老化石。

法新社报导，这朵2吋（5公分）高的蕈类植物，与它的当代远房后裔外型相似，是在巴西阿拉里皮（Araripe）盆地寻获。

巴西原是超质大陆板块冈瓦那大陆（Gondwana）的一部分，但这块巨型大陆之后分裂，形成南美洲、非洲、南极洲、印度与澳洲。

科学家7日在《公共科学图书馆期刊》（PLOS ONE）发表这份研究报告。报告共同执笔人、伊利诺大学香檳校区（University of Illinois at Urbana-Champaign）古生物学家海德兹（Sam Heads）表示，科学家利用电子显微镜研究后发现，这朵古老蘑菇的蕈盖下拥有蕈褶与孢子，有助於確认蕈种。

科学家將这枚標本命名为「Gondwanagaricites magnificus」，来纪念其发源地。

世界上最老的蘑菇化石出土。

海德兹说，「这枚蘑菇能保留至今，就已令人惊讶不已」、「大多数蘑菇生长后不到几天就会死亡。」

他说，蘑菇柔软又脆弱的结构腐烂得相当快速，因此形成化石的机率微乎其微。

科学家们推测，这棵蘑菇可能生长在盐度很高的盐湖里，几乎没有氧气，也没有受到人为活动的影响，所以软组织被保存得完整。

据瞭解，这不是科学家第一次发现蘑菇化石，之前也发现有10个蘑菇的化石，其中最久的距今9900万年。而这块1亿1500岁的化石打破了纪录，成为世上最远古的蘑菇化石。