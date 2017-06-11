（伦敦11日综合电）英国科研人员最近报告说，一种常用于治疗高血压的药物能使人对自己的判断和行为更有信心，这一发现可能有助开发治疗强迫症和精神分裂症的新方法。

据英国《新科学家》杂志网站报道，英国伦敦大学学院研究人员针对人脑的元认知功能进行试验，发现常用于治疗高血压和心律失常的药物普萘洛尔（又名心得安）可以增强人的信心。

元认知是人对自身思想和行为的理解和评估，与自信心有关。精神分裂症和强迫症患者往往伴有元认知功能失常导致的自信心过低等症状，比如强迫症患者会一遍又一遍地回去检查自己是否锁好了门。

人们还不了解元认知的具体机制，一般认为它与人脑中两个特定区域有关，这两个区域受多巴胺和去甲肾上腺素调控，而普萘洛尔具有抑制去甲肾上腺素的作用。

抑制去甲肾上腺素助增强自信

在试验中，研究人员给不同志愿者分别服用抑制多巴胺的药物、普萘洛尔和安慰剂，然后让他们判断计算机屏幕上光点的活动方向，并询问他们对每次判断结果的自信程度。结果表明，普萘洛尔能增强元认知，使人对自己在测试中的表现有更准确的评价；抑制多巴胺的药物和安慰剂则没有这种效果。

研究人员认为，去甲肾上腺素水准上升可能会使大脑清除一些近期相关信息，导致大脑不能提取充足的信息供决策参考，从而使判断力下降。普萘洛尔通过抑制去甲肾上腺素，帮助增强了自信。

今后研究人员希望进一步研究普萘洛尔是否影响认知功能的其他方面，比如记忆力。