（华盛顿11日讯）美国防部副助理部长索弗尔日前基於美情报机关分析，在国会作证时首次公开表示，朝鲜將做好年內能够实施首次洲际弹道导弹（ICBM）发射试验的准备。

特朗普政府最警惕朝鲜拥有射程涵盖美国本土的ICBM。如果发射试验成功，將导致美国內外担忧情绪升温，政府可能被迫改变现行的迫使朝鲜放弃核与导弹开发的「最大限度施压」政策。

索弗尔在7日的参议院军事委员会听证会上作证。共和党议员沙利文指出「问题在於朝鲜何时將拥有射程涵盖纽约及芝加哥等地的ICBM」。索弗尔回答说：「朝鲜將做好年內能够实施首次ICBM发射试验的准备。」

开发进度正在加快

当沙利文询问「朝鲜基本上已经拥有发射ICBM的能力了吧」时，索弗尔回答称「正是如此」。他解释说，弹头重返大气层的技术也在朝鲜「最近的发射试验中获得进一步提高」。他有所警惕地表示，与7年前的预测相比，开发进度「正在加快」。

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》週六刊登评论称，通过最近一系列弹道导弹发射试验，確认了朝鲜已经拥有ICBM开发所需技术，並主张「试射ICBM的时刻决不会太远」。

美国国防部认为朝鲜已经成功实现核弹头的小型化，分析认为朝鲜3年后將掌握ICBM运用能力。

东亚地区增强军备

分析认为，如果朝鲜试射ICBM获得成功，在强化军事压力的同时优先外交方式解决问题的特朗普政府將不得不在国內外面临严峻局势。

特朗普政府为对抗朝鲜多次发射弹道导弹，一度派出两艘核动力航母开赴日本海。在外交方面，则与掌握朝鲜经济命脉的中国合作，努力在联合国安理会通过了制裁决议。但索弗尔这次在国会作证称「朝鲜为推进核与导弹开发，甘受经济制裁和国际孤立」，暗示了压力外交的侷限性。

虽然美国政府內部並未排除对朝鲜核与导弹设施进行定点攻击的方案，但由於认为「將发展成毁灭性战爭」的意见根深蒂固，实际採用该方案的可能性不大。不依靠美国「核保护伞」而谋求自行增强军备的动向也有可能在东亚地区增强。